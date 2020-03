VIRUS: Autozulieferer Leoni verschiebt Hauptversammlung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Auch der kriselnde Autozulieferer und Kabelspezialist Leoni verschiebt wegen der Ausbreitung des Coronavirus seine Hauptversammlung. Das Aktionärstreffen solle nun voraussichtlich Ende Juli stattfinden, hieß es von dem im SDax notierten Unternehmen aus Nürnberg am Dienstag. Ursprünglich sollte die Veranstaltung am 7. Mai in Nürnberg stattfinden.

Die Dividendenzahlung verschiebt sich für die Leoni-Anleger damit nicht - für das vergangene Jahr hat das Unternehmen die Zahlung ausgesetzt, um das Geld für die laufende Sanierung zusammenzuhalten. Leoni hatte vergangenes Jahr rote Zahlen geschrieben und kämpft seit geraumer Zeit mit der Flaute bei den Kunden aus der Automobilindustrie, zudem lasten Probleme bei Großprojekten auf dem Konzern./men/he