VIRUS/ROUNDUP: Stopp-Corona-App - Opposition wirft Regierung Untätigkeit vor

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Bürger und Politiker sind für eine freiwillige Stopp-Corona-App, doch die Bundesregierung zögert noch. In der Regierung würden derzeit unterschiedliche Ideen diskutiert, wie man Handy-Daten nutzen könnte, um eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, sagte ein Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin.

Wie das Ganze dann ausgestaltet werden könne, sei aber noch nicht entschieden, und "das werden wir dann öffentlich machen, wenn es so weit ist". Doch auch wenn die Entscheidung noch nicht gefallen ist, soll das Robert-Koch-Institut bereits eine Anwendung entwickeln.

Aus Sicht der Opposition dauert der politische Entscheidungsprozess viel zu lange. "Wir haben nicht wochenlang Zeit", drängte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz. Eine App, die sich jeder freiwillig herunterlädt, um im Falle einer Coronavirus-Infektion Kontaktpersonen anonym zu informieren, wäre "eine Superlösung, bei der viele mitmachen würden, weil sie einen hohen Mehrwert für die Bevölkerung hätte", sagte der Innenpolitiker der Deutschen Presse-Agentur. Denn wer einen solchen Hinweis erhielte, könnte sich dann mit der Bitte um einen Corona-Test an die Gesundheitsämter wenden. Diese könnten ihre begrenzten Testkapazitäten dann ihrerseits effektiver einsetzen.

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums betonte, "dass eine konsequente Nachverfolgung von Neuinfektionen und Kontaktpersonen ein wesentlicher Baustein sein wird, wenn man über Exit-Strategien nachdenkt". Aus dem Innenministerium hieß es, "eine freiwillige Lösung wäre schon einmal besser als nichts". Ein Sprecher sagte: "Es ist jedenfalls nicht geplant, Handydaten flächendeckend auszuwerten und zu tracken."

Seit der vergangenen Woche wird in Deutschland über den möglichen Einsatz von Handydaten diskutiert, um mögliche Kontaktpersonen von Infizierten zu finden und zu warnen. Unionspolitiker wie der Innenpolitiker Armin Schuster wollen möglichst bald eine App auf freiwilliger Basis einsetzen, die wie eine Art digitales Tagebuch funktionieren soll.

Eine Warn-Nachricht würde dabei aber nur erhalten, wer eine solche App selbst auf sein Mobiltelefon heruntergeladen hat. In Österreich hat das Rote Kreuz eine entsprechende App zur Verfügung gestellt. Auch Politiker von SPD, Grünen, FDP und Linkspartei haben sich für eine App-Lösung ausgesprochen, solange die Nutzung freiwillig bleibt und kein Zugriff auf Standortdaten erfolgt.

Die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Anke Domscheit-Berg, erklärte: "Die App "TraceTogether" aus Singapur könnte eine Basis für eine Deutsche Covid-19-Tracking-App sein, da sie über Bluetooth zufallsgenerierte, häufig wechselnde IDs zwischen Geräten in der Nähe austauscht und nur diese IDs bei expliziter Zustimmung Erkrankter an das Gesundheitsamt weitergegeben werden." FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae sagte: "Die Bundesregierung darf jetzt nicht zögerlich agieren und sollte auf die Vernunft und Mithilfe der Bürger setzen, statt auf mehr Überwachung."/abc/DP/fba