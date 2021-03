VOLKSWAGEN VZ - Wie kann man jetzt noch profitieren?

Die hohe Volatilität in der Volkswagen-Aktie hält auch zum Start der neuen Handelswoche an. Die Stämme notieren derzeit fast 10 % über ihrem Schlusskurs vom Freitag, während die im Dax gelisteten Vorzüge gut 4 % zulegen.

Kurstreiber sind weiterhin Fantasien in der E-Mobilität. Gestern noch sah man in der Volkswagen-Aktie lediglich einen gefallenen Automobil-Riesen, der mehr durch Skandale als durch Erfolge auf sich aufmerksam machte. Heute hingegen erscheint Volkswagen in einem gänzlich anderen Licht, zumindest bei Anlegern. Im Vergleich zu Tesla ist die Volkswagen-Aktie nicht nur günstig bewertet, sondern man traut dem Unternehmen auch zu, den Pionier in Sachen E-Mobilität zu überholen und abzuhängen - sowohl beim Absatz von E-Autos als auch beim Gewinn.

Zeit, zu investieren?

Angesichts solcher Fantasien scheint die Entscheidung klar zu sein. Wer VW diesen Weg zutraut, wird die Aktie im Depot haben wollen. Hier wird eine Story gespielt und bei einer solchen sollte man möglichst früh einsteigen. Interessanterweise kann die Tesla-Aktie als Paradebeispiel für ein solches Story-Play herhalten. Man sieht sehr schön, wie es zum Jahreswechsel 2019/20 in der Aktie abging.

Interessanterweise zeigt der Tesla-Chart aber auch genau das große Problem eines solchen Story-Plays auf. Die Volatilität explodierte bis zur ersten Phase des Zweifels und hier kann es nicht nur zu großen Rücksetzern kommen. Sollte der Markt merken, dass es sich bei der gehandelten Geschichte lediglich um heiße Luft handelt, bleibt es nicht wie in Tesla bei einer volatilen Korrektur, sondern es kommt zur bärischen Trendwende. Ein Risiko, welches natürlich auch im aktuellen Hype um VW relevant ist.

Wie sieht der VW-Chart aus?

Mit diesem Vergleich werfen wir jetzt einen Blick auf die VW-Aktie und ich denke, die Ähnlichkeiten sind nicht zu übersehen. Wir brechen in diesem Monat aus einem Widerstand nach oben aus, wobei die Monatskerze extrem groß ist (Volatilität steigt). In diesem Umfeld werden wir weiter anziehende Notierungen erwarten können, müssen aber auch einen großen Pullback bzw. eine volatile Korrektur einplanen (vgl. Tesla). Und erst dann wird sich entscheiden, ob in VW nur heiße Luft gehandelt wurde oder nicht. Sollte das nicht der Fall sein, dürften Kurse von 233 EUR in einem oder zwei Jahren günstig erscheinen.

Ein möglicher Tradingplan für VW!

In einem Momentum-Trade hat man eigentlich kaum eine andere Wahl, als auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Wir müssen zwar eine große Volatilität einplanen, trotzdem könnte man versuchen Stopps relativ eng zu halten. Falls der Markt dann nicht die Kraft hat, direkt nach dem eigenen Einstieg weiter zu laufen, ist man mit einem kleinen Verlust draußen und hat gleichzeitig die Chance, später zu einem günstigeren Kurs neu einzusteigen - natürlich nur so lange, solange die Basisidee langfristig stark anziehende Notierungen im aktuellen Story-Play aufrecht gehalten werden kann.

