Vorbörse: Apple lässt die Sorgen um dass Coronavirus an der Wall Street wieder aufflammen – Dax schiebt das Thema beiseite

DEUTSCHLAND: – ETWAS FESTER – Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch am Mittwoch fortsetzen. An den US-Börsen hatten die Kurse am Vortag im späten Handel die Verluste eingegrenzt. Das dürfte am Morgen für einen stabilen Leitindex Dax sorgen. Der Broker IG taxierte diesen etwa zwei Stunden vor dem Start rund ein halbes Prozent höher auf 13.748 Punkte. Damit würde der Dax auch der Tendenz an den fernöstlichen Börsen folgen, wo die Kurse zulegten.

USA: – DOW ZEIGT SCHWÄCHE – Angesichts einer Umsatzwarnung von Apple ist die Wall Street am Dienstag mit Verlusten aus dem verlängerten Wochenende gekommen. Die Nachricht des Technologiekonzerns stimmte die Anleger wieder sorgenvoll, was die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus betrifft.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Mittwoch etwas von den Kursverlusten am Vortag erholt. Das Auf und Ab an den Börsen hält damit weiter an. Das Coronavirus sorgt unverändert für Unsicherheit. In Tokio legte Japans Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,9 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse gewann 0,41 Prozent und der Hang Seng in Hongkong legte um 0,46 Prozent zu.

DAX 13.681,19 -0,75%

XDAX 13.702,17 -0,58%

EuroSTOXX 50 3.836,54 -0,43%

Stoxx50 3.511,63 -0,26%

DJIA 29.232,19 -0,56%

S&P 500 3.370,29 -0,29%

NASDAQ 100 9.629,80 0,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,34 -0,07%

DEVISEN: -EUROSCHWÄCHE HÄLT AN – Der Euro hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0795 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zurzeit ist der Euro so wenig wert wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. Ein Grund dafür ist die schwache Verfassung der Euroraum-Konjunktur. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0816 Dollar festgelegt.

Zur Wochenmitte stehen in der Eurozone nur wenige Wirtschaftsdaten an, die für Kursbewegung sorgen könnten. Aus den USA werden Preisdaten und Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet. Außerdem treten einige Notenbanker mit Reden in Erscheinung. Am Abend veröffentlicht die amerikanische Zentralbank das Protokoll zu ihrer jüngsten Zinssitzung. Die Mitschrift wird auf Hinweise zum geldpolitischen Kurs abgeklopft.

Euro/USD 1,0796 0,00%

USD/Yen 110,06 0,18%

Euro/Yen 118,82 0,18%

ROHÖL:

Brent 58,22 +0,47 USD

WTI 52,53 +0,48 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASLER AUF 68 (56) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 230 (210) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VARTA AUF 112 (110) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STEMMER IMAGING AUF 33 (33,70) EUR – ‚BUY‘

– BAADER BANK HEBT DÜRR AUF ‚ADD‘ (REDUCE) – ZIEL 34 (28) EUR

– COMMERZBANK SENKT OHB TECHNOLOGY AUF ‚REDUCE‘ (HOLD) – ZIEL 34 (35) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 155,30 (145,70) EUR

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 162 (160) EUR – ‚BUY‘

– MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 50 (51) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 297 (304) USD – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 130 (125) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 28 (38) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 19 (20) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 340 (310) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 58,50 (57) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 490 (450) CHF – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen

07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h)

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen

07:30 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, vorläufige Jahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (Call 14.00 h)

08:00 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (Call 11.00 h)

10:00 DEU: Puma, Bilanz-Pk, Herzogenaurach

10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung, Sindelfingen

14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Jahreszahlen

FRA: Vallourec, Jahreszahlen

ITA: Pirelli, vorläufige Jahreszahlen und Industrieplan 2020-2022

USA: Mosaic, Q4-Zahlen

USA: Avis Budget Group, Q4-Zahlen

USA: Blue Apron Holdings, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 01/20

00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 12/19

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), 12/19

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/19

10:30 GBR: Verbraucherpreise 01/20

10:30 GBR: Erzeugerpreise 01/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1,5 Mrd EUR

12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/20

14:10 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede

14:30 USA: Erzeugerpreise 01/20

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/20

14:30 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält eine Rede

19:30 USA: Fed-Präsident von Dallas, Kaplan, hält eine Rede

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 29.1.20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

22:30 USA: Fed-Präsident von Richmond, Barkin, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pressefrühstück mit der KfW-Chefvolkswirtin „Innovationen im Mittelstand“, Frankfurt

09:30 DEU: Die Bundesregierung will den Gesetzentwurf für eine Grundrente für Geringverdiener von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verabschieden

Weitere Themen: Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Hasskriminalität

+ 1115 Statement Heil zur Grundrente

+ 1230 Statement Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) zu Rechtsextremismus und Hasskriminalität

10:00 DEU: Pressegespräch Bankenverband: „Acht Forderungen für eine echte Kapitalmarktunion“ u.a. mit Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB)

10:00 DEU: Jahres-Pk Hamburger Hafen zu diversen Themen, mit Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority u.a., Hamburg

13:00 DEU: LG Köln verhandelt Klage der HUK Coburg gegen Check24 im Rechtsstreit um „Nirgendwo Günstiger Garantie“, Köln

14:30 DEU: Vorstellung des Länderberichts der Internationalen Energieagentur (IEA) zur Energiepolitik Deutschlands u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Exekutivdirektor der IEA, Fatih Birol°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Eurozone

Leistungsbilanz, Dez —- 33,9 (in Mrd EUR)

VEREINIGTES KÖNIGREICH

10.30 Uhr

Verbraucherpreise

Januar Monatsvergleich -0,4 0,0 Jahresvergleich +1,6 +1,3

Kernrate

Jahresvergleich +1,5 +1,4

USA

14.30 Uhr

Baugenehmigungen, Januar Monatsvergleich +2,1 -3,7

Baubeginne, Januar Monatsvergleich -11,4 +16,9

Erzeugerpreise, Januar Monatsvergleich +0,1 +0,2 Jahresvergleich +1,6 +1,3

Kernrate +1,3 +1,1

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com

