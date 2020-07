Vorbörse: Dax kräftig im Plus erwartet – Wirecard-Aktie nach neuem „FT“-Artikel zum Kerngeschäft kräftig im Minus

DEUTSCHLAND: – GEWINNE – Getrieben von Notenbankliquidität und der Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus ziehen die Aktienmärkte weiter an. Nach einem Vorwochenplus von mehr als dreieinhalb Prozent dürfte der Dax am Montag mit kräftigem Rückenwind aus Asien mit Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start rund zwei Prozent im Plus auf 12.775 Punkte. Das Pendel schwenkt somit aktuell in Richtung Konjunkturoptimismus, nachdem Anleger jüngst stärker zwischen der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur und Corona-Sorgen gefangen schienen.

Schon vor Börsenstart steht die Aktie von Wirecard erneut im Fokus. Wie die Financial Times am Sonntag berichtet, soll das Kerngeschäft von Wirecard entgegen den Aussagen von Ex-Vorstandschef Markus Braun alles andere als glänzen. Auf der Handelsplattform Tradegate liegt die Aktie eine Stunde vor Börsenstart fast 20 Prozent im Minus.

# Wirecard: Hat Markus Braun alle angelogen? - Kerngeschäft auch mit kräftigen Verlusten behaftet?

USA: – GEWINNE – In den USA fand am Freitag wegen der Feierlichkeiten rund um den Unabhängigkeitstag kein Handel statt. Am Donnerstag hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial noch 0,36 Prozent im Plus geschlossen mit 25.827,36 Punkten.

ASIEN: – GEWINNE – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag zugelegt. Laut Händlern überwiegt aktuell der Optimismus hinsichtlich einer raschen Konjunkturerholung die Sorgen in puncto der Folgen weltweit wieder steigender Corona-Fälle. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund 1,6 Prozent. In China ging es für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um mehr als 4 Prozent nach oben und der Hang Seng in Hongkong kletterte um knapp dreieinhalb Prozent.

DEVISEN: – EURO LEICHT STÄRKER – Der Euro ist mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1285 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1224 Dollar festgesetzt.

Marktteilnehmer erklärten die Euro-Gewinne vor allem mit der überwiegend freundlichen Aktienmarktstimmung in Asien. Nach wie vor wägen die Anleger die Chancen einer wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise gegen das Risiko neuer Infektionswellen ab. Insbesondere in den USA ist die Lage nach wie vor angespannt.

An Konjunkturdaten werden zu Wochenbeginn in der Eurozone Auftragsdaten aus der deutschen Industrie erwartet. Für den Berichtsmonat Mai wird mit einer starken Erholung nach dem drastischen Einbruch in der Corona-Krise gerechnet. In den USA steht mit dem ISM-Index für die Dienstleister ein wichtiger konjunktureller Frühindikator an.

ROHÖL: – SCHWANKUNGSFREUDIG . Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Woche zunächst keine klare Richtung gefunden. Während europäisches Rohöl am Montag etwas teurer war, kostete amerikanisches Leichtöl etwas weniger. Am Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 43,09 US-Dollar gehandelt. Das waren 29 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen leicht um 15 Cent auf 40,50 Dollar.

Der Ölmarkt wird wie die Finanzmärkte insgesamt durch das Gegenüber von Konjunkturhoffnungen und Corona-Ängsten in Atem gehalten. Auf der einen Seite stehen überwiegend solide Wirtschaftsdaten, die auf eine deutliche Erholung der Konjunktur nach dem Einbruch in der Corona-Krise hindeuten. Dies gilt nicht zuletzt für die beiden weltgrößten Ölverbrauchsländer USA und China.

Andererseits ruft die Entwicklung der Corona-Pandemie Bedenken hervor. Insbesondere in den USA und Südamerika ist die Zahl der Neuinfektionen immer noch hoch. Es besteht die Furcht vor neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die die konjunkturelle Erholung gefährden und die Rohölnachfrage belasten könnten.

