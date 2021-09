Vorbörse: Dax nach starkem Wochenauftakt leicht schwächer erwartet – Asiatische Märkte nach positiven Konjunkturdaten aus China im Plus

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM MINUS – Nach dem starken Wochenstart zeichnet sich für den Dax am Dienstag ein leichter Rückschlag zurück an die Marke von 15.900 Punkten ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 15.901 Punkte. Impulse von der Wall Street fehlen wegen des „Labor Day“ am Montag. Etwas Unterstützung kommt am Morgen aus China: Aktuelle Außenhandelsdaten hätten die jüngsten Wachstumssorgen wieder gedämpft, erklärte der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Die Exporte legten im August in US-Dollar berechnet um fast 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, die Importe wuchsen sogar um ein Drittel. Damit legten die Aus- und Einfuhren stärker zu als im Juli. Chinas Börsen legten zu, wie auch der japanische Aktienmarkt.

USA: – FEIERTAG – An den New Yorker Aktienbörsen wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

ASIEN: – IM PLUS – In Asien haben positive Konjunkturdaten aus China die Kurse nach oben getrieben. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp ein Prozent zu und baute damit seine Gewinnserie der vergangenen Tage aus. Der CSI 300 mit einer Auswahl der wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland legte zuletzt rund ein halbes Prozent zu. Auftrieb kam vom chinesischen Außenhandel, der im August überraschend stark ausgefallen ist.

DAX 15932,12 0,96%

XDAX 15934,48 1,04%

EuroSTOXX 50 4246,13 1,05%

Stoxx50 3645,00 0,87%

DJIA 35369,09 -0,21% (Freitag)

S&P 500 4535,43 -0,03% (Freitag)

NASDAQ 100 15652,86 0,31% (Freitag)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 175,15 -0,03%

\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1873 0,02%

USD/Yen 109,79 -0,05%

Euro/Yen 130,35 -0,05%

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1875 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1864 Dollar festgesetzt. Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger auf Konjunkturdaten aus Deutschland. Am Morgen werden Produktionsdaten aus der deutschen Industrie erwartet. Am Vormittag folgt das Mannheimer Institut ZEW mit seinem monatlichen Konjunkturbarometer. Angesichts der wieder ungünstigeren Corona-Lage wird mit einer Eintrübung gerechnet.

ROHÖL:

Brent 72,53 +0,31 USD

WTI 69,13 -0,16 USD

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,54 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen um 15 Cent auf 69,14 Dollar. Allerdings bezieht sich diese Veränderung auf Freitag, da für US-Öl wegen eines Feiertags am Montag kein Schlusskurs (Settlement) festgelegt wurde.

Nach einer kräftigen Erholung seit Anfang 2021 sind die Erdölpreise ab etwa Jahresmitte unter Druck geraten. Ausschlaggebend war jeweils die Entwicklung der Corona-Pandemie: Profitierten Rohstoffe wie Öl zunächst von der kräftigen Konjunkturerholung aufgrund zahlreicher Impfkampagnen, belastete zuletzt die zunehmende Ausbreitung der Corona-Delta-Variante. Befürchtet werden abermalige Belastungen der wirtschaftlichen Entwicklung, was auch auf der Rohölnachfrage lasten würde.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR EON AUF 12,10 (11,50) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 38,10 (35,70) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 44 (50) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 40 (43) EUR – ‚HOLD‘

– MORGAN STANLEY SENKT AMGEN AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OVERWEIGHT)

– GOLDMAN HEBT ACCIONA ENERGIA AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 39 (36) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 200 (165) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT SOLARIA AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 19 (25,50) EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 133 (136) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 415 (400) CHF – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 780 (700) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:00 GBR: Moody?s Pressecall anlässlich des Rückversicherer-Branchentreffens

12:00 DEU: Deutsche Telekom Digital X Pressegespräch

13:30 DEU: Lufthansa-Tochter Eurowings Pk mit Chef Jens Bischof

14:00 DEU: Munich Re Pk anlässlich des des Rückversicherer-Branchentreffens

16:30 GBR: Fitch Global Reinsurance Outlook Briefing anlässlich des Rückversicherer-Branchentreffens

DEU: Beginn der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility 2021) (bis 12.9.)

09.30h Gesprächsrunde Dekarbonisierung als Chance mit VW-Chef Diess

10.00h Porsche/Rimac Pk

10.30h Transformation der Mobilität – Dekarbonisierung mit Daimler-Chef Källenius und Lufthansa-Chef Spohr

14.30h Eröffnungsfeier mit Kanzlerin Merkel, anschließend Messerundgang

TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Handelsbilanz 08/21

06:30 AST: Notenbank-Entscheidung

06:30 NLD: Verbraucherpreise 08/21

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/21 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 07/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/21

11:00 GRC: BIP Q2/21

11:00 EUR: BIP Q2/21 (3. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag – voraussichtlich letzte Sitzung der Wahlperiode

+ Dreitstündige Debatte zur Situation in Deutschland

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Industrieproduktion, Juli

Monatsvergleich +0,8 -1,3

Jahresvergleich +5,1 +5,1

11.00 Uhr

Deutschland

ZEW-Umfrage

September (Punkte)

Erwartungen 30,8 40,4

Aktuelle Lage 34,0 29,3

11.00 Uhr

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Q2

Quartalsvergleich +2,0 +2,0*

Jahresvergleich +13,6 +13,6*

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Robo Advisor ist nicht gleich Robo Advisor. Jetzt erfahren, worauf es beim Robo-Investing ankommt.