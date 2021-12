Vorbörse: Dax setzt Erholung langsamer fort – Wall Street atmet auf

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG SETZT SICH GEBREMST FORT – Der Dax dürfte sich am Mittwoch etwas weiter von seinen zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholen. Angesichts positiver US-Vorgaben taxierte das Handelshaus Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,31 Prozent höher bei 15 495 Punkten. Damit dürfte sich das Börsenbarometer auch weiter der am Montag gerissenen einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie nähern, die den langfristigen Trend beschreibt. Die wichtigsten US-Aktienindizes hatten am Dienstag kontinuierlich zugelegt und in der Nähe ihrer Tageshochs geschlossen.

USA: – DEUTLICH ERHOLT – Starke Quartalszahlen von Nike und Optimismus von Micron haben am Dienstag zur Erholung am New Yorker Aktienmarkt wesentlich beigetragen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte nach dem schwachen Wochenauftakt um 1,60 Prozent auf 35 492,70 Punkte zu und übersprang dabei auch wieder die für den kurzfristigen Trend relevante 21-Tage-Linie.

ASIEN: – ERHOLUNG SCHWÄCHT SICH AB – An den Aktienmärkten in Asien hat die Erholung am Mittwoch deutlich an Fahrt verloren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent fester. Am Vortag hatten Anleger noch deutlich beherzter zugegriffen. Zum Wochenstart hatte die Omikron-Angst um sich gegriffen und die Aktienmärkte kräftig belastet. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, legte zuletzt um 0,13 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,4 Prozent.

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1270 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Moderate Gewinne über die Nacht hinweg konnten nicht gehalten werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1295 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige beachtenswerte Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. In den USA werden Wachstumszahlen zum Sommerquartal veröffentlicht, allerdings handelt es sich lediglich um eine zweite Schätzung. Grundsätzlich ist bereits bekannt, dass die US-Wirtschaft im Sommer deutlich an Schwung verloren hat. Aus der Eurozone werden keine entscheidenden Daten erwartet.

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen ihre Kursgewinne vom Vortag leicht ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,06 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 23 Cent auf 71,35 Dollar.

Am Markt wurden die leichten Gewinne mit neuen Lagerdaten aus den USA erklärt. Am Vorabend hatte das American Petroleum Institute (API) einen spürbaren Rückgang der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung ihre wöchentlichen Zahlen. Die API-Daten werden als Richtschnur dafür betrachtet.

Grundsätzlich haben sich die Erdölpreise im laufenden Jahr deutlich von ihrem Einbruch im ersten Corona-Jahr 2020 erholt, zuletzt geriet die Erholung aber etwas ins Stocken. Grund ist die rasche Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron, die in immer mehr Ländern zu neuerlichen Beschränkungen führt, was die wirtschaftliche Aktivität und den Ölverbrauch dämpft.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– WDH/BAADER BANK HEBT BRENNTAG AUF ‚ADD‘ (REDUCE) – ZIEL 85 (77) EUR

– WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR METRO AG AUF 10,30 (11,40) EUR – ‚HALTEN‘

– WDH/BOFA HEBT MICRON TECHNOLOGY AUF ‚BUY‘ – ZIEL HOCH AUF 100 USD

– CREDIT SUISSE HEBT DUPONT AUF ‚US TOP PICKS LIST‘

– JEFFERIES SENKT CINEWORLD GROUP AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 35 PENCE

– WDH/BAADER BANK SENKT ZUR ROSE GROUP AUF ‚ADD‘ (BUY) – ZIEL 300 (450) CHF

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding und Baumarkt, Q3-Zahlen (detailliert)

12:00 DEU: Zooplus, außerordentliche Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Preisindizes für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q3/21

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) Q3/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q3/21

14:30 USA: CFNA-Index 11/21

14:30 USA: BIP Q3/21 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/21 (endgültig)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/21

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 11/21

SONSTIGE TERMINE

04:30 DEU: Erneuter Verdi-Warnstreik am Flughafen Frankfurt beim Flugzeugabfertiger Wisag

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ Diskussion nach dem Bund-/Länder-Gipfel

+ Infektionsgeschehen und Impfstand

+ 12.30 Pk Lauterbach, Wieler, Gassen in der BPK

EUR: EU-Kommission stellt Paket zu Eigenmitteln vor. Haushaltskommissar Johannes Hahn stellt Maßnahmen für neue Eigenmittel der EU vor.

EUR: EU-Kommission stellt Gesetzespaket zum Thema Steuern vor. EU-Kommissar Paolo Gentiloni stellt zwei Gesetze zum Thema Steuern vor.

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine entscheidenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Q3

Quartalsvergleich +1,3 +1,3

Jahresvergleich +6,6 +6,6

USA

14.30 Uhr

BIP Q3, 3. Schätzung +2,1 +2,1

16.00 Uhr

Verkauf bestehender Häuser, Nov +3,0 +0,8

