Vorbörse: Disney hält Dow in Schach – Dax lässt es sehr locker angehen – Ölpreise und Euro schwächer

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Nach dem weiteren Dax-Rekord vom Vortag lassen es die Anleger am Freitag erst einmal ruhig angehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,07 Prozent im Plus auf 16 094 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit 16 114 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Auf Wochensicht tritt er, verglichen mit der jüngsten Rally, aber eher auf der Stelle. Im Fokus steht die Deutsche Telekom als letzter Dax-Wert in der aktuellen Berichtssaison. Am Vorabend machten die Bonner den Anlegern bereits eine Freude: Sie wollen die Dividende stärker erhöhen als Experten erwartet hatten. Die nachbörsliche Kursreaktion fiel positiv aus.

USA: – DOW LEIDET UNTER DISNEY – Die wichtigsten US-Aktienindizes haben nach den jüngsten Verlusten am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es angesichts des Kursrutsches von Walt Disney letztlich um 0,44 Prozent auf 35 921,23 Punkte bergab – der Unterhaltungsriese hatte enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND FESTER – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,1 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,2 Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, sank hingegen leicht um 0,2 Prozent. Inflationsgefahren werden aber an den Märkten weiterhin stark beobachtet.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,52 0,06%

DEVISEN: – RÜCKSCHLAG AUSGEBAUT – Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und einen Tiefstand seit über einem Jahr markiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung zeitweise 1,1436 US-Dollar und damit so wenig wie letztmalig im Juli 2020. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1460 Dollar festgesetzt.

Der Euro leidet zurzeit unter dem Auseinanderklaffen der Geldpolitik in den USA und der Eurozone. Während die US-Notenbank Fed ihre immensen Wertpapierkäufe zurückführt und die hohe Inflation Erwartungen in Richtung Zinsanhebungen schürt, bleibt die EZB ihrem lockeren Kurs bisher treu. Die weniger großzügige Geldpolitik der Fed stärkt den Dollar und setzt den Euro unter Druck.

Zum Wochenausklang stehen nur wenige Wirtschaftsdaten mit besonders hoher Bedeutung auf dem Programm. In der Eurozone werden Produktionszahlen aus der Industrie erwartet, in den USA veröffentlicht die Uni Michigan die Resultate ihrer regelmäßigen Stimmungsumfrage unter Verbrauchern.

Euro/USD 1,1442 -0,05

USD/Yen 114,2080 0,12

Euro/Yen 130,6745 0,07

ROHÖL: – ABWÄRTS – Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,17 US-Dollar. Das waren 70 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 71 Cent auf 80,88 Dollar.

In dieser Woche haben sich die Erdölpreise schwer getan, eine klare Richtung zu finden. An der grundsätzlichen Lage hat sich wenig geändert: Einer konjunkturell bedingt anziehenden Nachfrage steht ein knappes Angebot gegenüber. Aufgrund des Nachfrageüberhangs und der entsprechend hohen Preise halten sich am Ölmarkt Spekulationen, große Verbrauchsländer wie die USA könnten einen Teil ihrer strategischen Ölreserven freigeben.

Brent 82,13 -0,74 USD

WTI 80,94 -0,65 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT K+S AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 13 (10) EUR

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 7,50 (7,60) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 16,60 (17,70) EUR – ‚HOLD‘

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 79 (76) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 220 (200) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 180 (171) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 195 (180) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN NIMMT VONOVIA WIEDER AUF: ‚CONVICTION BUY LIST‘, ZIEL 76,70 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 245 (230) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BAADER BANK SENKT BECHTLE AUF ‚ADD‘ (BUY) – ZIEL 76 (70) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 190 (182) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 35 (33) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 491,40 (470,60) CHF – ‚BUY‘

– MORGAN STANLEY HEBT BBVA AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 7,30 (6,50) EUR

– MORGAN STANLEY HEBT RENAULT AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 45 (40) EUR

– RBC SENKT NESTE OIL AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 50 (60) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 49 (44) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

07:25 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (Online-Pressegespräch 9.00 h)

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert)

07:40 DEU: Aumann, 9Monatszahlen

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (Pressecall 10.00 h, Analystencall 13.00 h)

09:00 DEU: Social Chain, Erstnotiz im Prime Standard

09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, 9Monatszahlen

12:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)

DEU: Nagarro, Q3-Zahlen

DEU: MBB, 9Monatszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Insolvenzen 08/21 und Trendindikator 10/21

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/21

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 10/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig)

10:00 POL: BIP Q3/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 09/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/21 (vorläufig)

EUR: S&P Ratingergebnis Island, Niederlande,

EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal

EUR: Moody’s Ratingergebnis Lettland

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 10.30 Pk Geschäftsführender Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar H. Wieler

09:00 DEU: BGH entscheidet Nachbarschaftsstreit aus Nordrhein-Westfalen um Wärmedämmung an der gemeinsamen Grundstücksgrenze, Karlsruhe

09:00 EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister zum EU-Haushalt 2022

12:30 DEU: PK Bundesagentur für Arbeit zu Haushalt 2022

15:00 FRA: Internationale Libyen-Konferenz in Paris

GBR: Geplanter Abschluss Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

GBR: Brexit-Verhandlungen um Nordirland: EU-Kommissionsvize Sefcovic zu Besuch in London

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise, Oktober HVPI

Monatsvergleich +1,7 +1,7*

Jahresvergleich +5,5 +5,5*

11.00 Uhr

Eurozone

Industrieproduktion, September

Monatsvergleich +0,5 -1,6

Jahresvergleich +4,1 +5,1

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegende Daten erwartet —

USA

16.00 Uhr

Konsumklima Uni Michigan, Nov 72,4 71,7 (in Pkt)

