Wochenstart mit erneutem Test der 12.750

Nach den Arbeitsmarktdaten am Freitag startete der DAX sehr fest in die neue Woche, scheiterte jedoch erneut am Bereich über 12.750 Punkten. Weitere Spannungen zwischen China und den USA halten die Anleger in Atem. Welche Einzelstorys wurden hier entsprechend honoriert?

Mühsames Plus zum Wochenstart Nachdem sich der DAX am Freitag bereits aus einem Minus-Start in die Gewinnzone kämpfen musste, stellte sich das Bild zum Wochenstart ähnlich dar. In der Vorbörse notierte der Deutsche Aktienindex noch mit einem Aufschlag von 80 Punkten über der Widerstandszone der vergangenen Woche. Doch bereits kurz nach Eröffnung des XETRA-Handels fiel er zurück und durchbrach die 12.700. Eine Rückeroberung gelang, doch erneut dominierte der Widerstand an der 12.750er-Region. Wenig später fiel der DAX bis knapp über 12.600 Punkte zurück, bevor er sich in der Mittagszeit wieder erholen konnte. Von der Wall Street kamen gemischte Signale. Während der Dow Jone fester eröffnete, standen die Technologiewerte unter Druck. American Express und Caterpillar stützten den Dow Jones, während Microsoft, Tesla und Facebook die Tech-Branche belasteten. Zum Handelsende reichte es für den DAX zu einem kleinem Gewinn von 12 Punkten. Folgende Parameter skizzierten den ersten Handelstag dieser Woche: Eröffnung 12.729,10PKT Tageshoch 12.753,12PKT Tagestief 12.605,82PKT Vortageskurs 12.674,88PKT Im Intraday-Chart sieht man genau, dass hier der Vortagesschluss am Abend ebenfalls eine fominante Rolle spielte: Schauen wir nun auf die Gewinner und Verlierer in der DAX-Aktienliste. Blick auf die Einzelwerte im DAX Über die Deutsche Telekom als Gewinner vom Freitag hatten wir noch einmal am Morgen im Marktgespräch diskutiert: Diese Story wirkte jedoch nicht weiter nach, so dass am Montag auf der Gewinnerseite eine Rotation stattfand. MTU Aero Engines führten die DAX-Liste an, nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs eine Belebung der US-Wirtschaft im Herbst prognostizierten. Hier könnten vor allem Hersteller von Maschinen und wie der Triebwerkhersteller MTU auch Zulieferer der Autobranche profitieren. Daher fand sich direkt dahinter im Ranking die Continental AG ein. Bei Infineon ist hingegen erst einmal Phantasie im Aktienkurs entwichen. Nachdem der US-Konkurrent Cypress für 9 Milliarden Euro übernommen wurde, stehen keine weiteren Deals dieser Größenordnung auf der Agenda. Aus dem Hause hieß es: "Kleinere Dinge zur Arrondierung unseres Know-hows schauen wir uns natürlich an. Doch Infineon brauche sicher fünf Jahre, um das gesamte Potenzial der Übernahme von Cypress zu heben, wir sind also erstmal gut beschäftigt". Die Aktien waren daher auf der Verliererseite zu finden. Das Ranking der Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie in folgender Tabelle geordnet: Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar? Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart Der Test auf der Oberseite ist heute erneut erfolgt und hat die Tageskerze auf dem gleichen Niveau fixiert, wie bereits an den vorherigen Handelstagen. Über 12.750 Punkten fällt es den Anlegern schwer, weitere Aufschläge zu generieren. Das Chartbild ist daher verhalten optimistisch, da auch auf der Unterseite kein Druck am Aktienmarkt zu spüren war. Von daher bleibt es bei diesem richtungslosen Tag und dieser Abbildung der letzten 3 Monate: Eine Bremse im Markt ist weiterhin die nicht vollzogene Einigung über ein weiteres US-Hilfspaket. Hier sind die Demokraten und Republikaner weiterhin in Gesprächen. Gerne informieren wir Sie wieder vor dem Börsenstart am Dienstag über die aktuelle Situation auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange. Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH. 