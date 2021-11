Zynga veröffentlicht neues FarmVille 3 Spiel weltweit

Auf Mobilgeräten und MacOS eröffnet der neueste Titel der FarmVille-Franchise den Spielenden die Möglichkeit, ihren ganz persönlichen Bauernhof mit liebenswürdigen Charakteren, netten Tieren und einzigartigen Spielfunktionen zum Leben zu erwecken

Heute hat Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA), ein global führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, die weltweite Veröffentlichung von FarmVille 3 bekanntgegeben, der spannenden neuen Ausgabe der legendären FarmVille-Franchise des Unternehmens. Das Social Game mit Landwirtschaftssimulation steht jetzt weltweit offiziell zum Download auf iOS- und Android-Geräte sowie auf den Mac M1 bereit.

Zwölf Jahre – und über 700 Millionen Downloads –, nachdem das ursprüngliche FarmVille im Jahr 2009 weltweit vorgestellt wurde, wird in FarmVille 3 eine neue, schön gestaltete Welt zum Leben erweckt, die mit einer umfangreichen Besetzung aus vollständig animierten Charakteren und interaktiven Tieren gefüllt ist.

Die beliebte Führerin Marie ist wieder mit dabei – sie wird die FarmVille-Community erneut willkommen heißen und neue Spielende begrüßen, wenn sie ihre Heimstätten errichten und Aufgaben bewältigen. Dazu kommt eine neue Besetzung von Landarbeitskräften mit unterschiedlichem Hintergrund und verschiedenen Fähigkeiten, die die Spielenden bei neuen Elementen des Spiels unterstützen werden, etwa neuen, individuell gestaltbaren Höfen und Viehzuchtoptionen.

Wenn die Spielenden in diese neue Welt entkommen, können sie Tierbabys von mehr als 150 Arten adoptieren, versorgen und aufziehen. Für ihre Mühen dabei werden sie mit landwirtschaftlichen Produkten wie Wolle und Butter belohnt.

„Bei FarmVille 3 tauchen die Spielenden in ein bildgewaltiges neues FarmVille-Erlebnis ein, voller Abenteuergeist, sozialer Verbindungen und mit dem landwirtschaftlichen Unternehmergeist, den inzwischen Millionen von Fans lieben“, sagte Bernard Kim, Präsident Publishing bei Zynga. „Wir laden eine neue Generation von Spielenden herzlich ein, die reizenden neuen FarmVille-Charaktere und liebenswürdigen Tiere zu treffen, die in einer herrlichen Landschaft mit Herz und Humor ein gutes Leben haben.“

Neue Spielfunktionen



Verschiedene Tiere – Sammeln, züchten und versorgen Sie mehr als 150 Tierarten – von den Standard-Hühnern und -Kühen bis hin zu exotischen Tigern und kuscheligen Alpakas



Verschiedene Landarbeitskräfte – Treffen Sie 30 Charaktere mit praktischen Fähigkeiten: etwa Backen, Fischen, Holzfällen und handwerkliche Gestaltung –, die Sie beim Aufbau einer Farm unterstützen werden



Eine lebendige, pulsierende Welt – Kontrollieren Sie Wettermuster über dynamische spielinterne Mechanismen, um das Wachstum Ihres Getreides zu beschleunigen, mehr Fische zu fangen oder mehr Münzen zu verdienen



Alles individuell gestalten – Geben Sie Ihren Landarbeitskräften saisonale Outfits wie etwa ein Kürbiskostüm für Halloween, oder verleihen Sie Ihrem Hof, Tierhaus oder Fahrzeug eine persönliche Note: Wählen Sie aus einer Fülle thematisch gestalteter Designoptionen wie etwa modernem oder viktorianischem Dekor



Funktionen für nachbarschaftliches Spielen auf Socials – Gründen Sie Ihre eigene „Co-op", um Waren mit anderen Spielenden auszutauschen, und arbeiten Sie zusammen, um Events und einzigartige Dekorationen zu gewinnen



Ab heute erhalten Spielende, die das Spiel in den nächsten zwei Wochen herunterladen, ein spezielles Einsteigerpaket mit interaktiven Funktionen für die individuelle Gestaltung ihrer Bauernhöfe etwa mit dekorativen Elementen und dem „Early Bird“-Profilbild.

FarmVille 3 ist die neueste Ergänzungder FarmVille-Serie, zu der FarmVille 2: Country Escapeund FarmVille 2: Tropic Escape gehören.

Um das Vorschauvideo und unterstützende Standbilder für FarmVille 3 anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.

FarmVille 3 steht jetzt für iOS, Android und Mac M1 zum kostenlosen Download bereit.

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Mit einer enormen globalen Präsenz in mehr als 175 Ländern und Regionen verfügt Zynga über ein vielseitiges Portfolio mit beliebten Spiellizenzen, die mehr als vier Milliarden Mal auf Mobilgeräte heruntergeladen wurden, darunter CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ und Zynga Poker™. Mit Chartboost, einer führenden mobilen Werbe- und Monetarisierungsplattform, hat Zynga eine branchenführende Plattform der nächsten Generation mit der Fähigkeit zur Optimierung von programmatischer Werbung und entsprechenden Erträgen in großem Maßstab. Zynga wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über FarmVille

FarmVille wurde 2009 auf Facebook gestartet und brachte eine Social-Gaming-Franchise hervor, dieüber 700 Millionen Installationen weltweit auf Facebook, im Web und auf mobilen Plattformen verzeichnet hat. Mit dem Angebot an die Spieler, virtuelle Früchte anzubauen und digitale Farmen zu errichten, beides in Echtzeit, hat FarmVilleseine Fans in FarmVille 2, FarmVille 2: Country Escape und FarmVille 2: Tropic Escape unterhalten. FarmVille 3, ein Spielentwickelt von Zynga Helsinki, zielt darauf ab, das klassische Farmbau-Genre neu zu erfinden und die moderne Mechanik des mobilen Spielens zu demonstrieren.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Nachricht enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Spielereignissen und -funktionen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe, wie „werden“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“ sowie Aussagen im Futur, und sind allgemein zukunftsgerichtet. Das Erreichen oder der Erfolg der Angelegenheiten, auf die sich solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind oder werden ausführlicher in unseren öffentlichen Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben, von denen Kopien auf unserer Website für Anlegerpflege unter http://investor.zynga.com oder auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

