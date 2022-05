RTL GROUP - Aktie heute mit Dividendenabschlag

RTL Group S.A. - WKN: 861149 - ISIN: LU0061462528 - Kurs: 45,100 € (XETRA)

Um 9 % rauscht die Aktie der RTL Group heute in den Keller. Was auf den ersten Blick extrem aussieht, relativiert sich schnell, berücksichtigt man den heutigen Dividendenabschlag. So schüttet der Medienkonzern 5,00 EUR je Aktie an seine Anteilseigner aus. Würde man den Kurs um diesen Abschlag bereinigen, stünde die Aktie sogar im Plus.

RTL sichert sich Fußballübertragungsrechte

Außerdem wurde heute bekannt, dass RTL sich auch in Zukunft die Übertragungsrechte für Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft gesichert hat. Zum erworbenen Paket zählt die Hälfte der Partien in der Nations League, die Qualifikationsspiele für die EM und WM sowie Test-Spiele. Der Vertrag mit der UEFA bzw. ihrer Agentur CAA Eleven läuft bis zum Jahr 2028.

Hohe Dividende dank Anteilsverkäufen

Bei der Ausschüttung der Dividende in diesem Jahr wie auch beim hohen Gewinn 2021 muss man berücksichtigen, dass RTL im Vorjahr Anteile an SpotX, Ludia und VideoAmp verkauft hat. Daher setzt sich die Ausschüttung aus einer ordentlichen Dividende von 3,50 EUR und einer Zusatzdividende von 1,50 EUR aus diesen Anteilsverkäufen zusammen. Im laufenden Jahr dürfte sich der Gewinn je Aktie wieder im Bereich um 4,30 EUR einpendeln. Die Dividende dürfte in Richtung 4,50 EUR fallen.

Dennoch ergibt sich eine niedrige Bewertung mit KGVs von 10 und 9 für die kommenden zwei Jahre. Die Dividendenrenditen sind mit 10 und 9 % überdurchschnittlich hoch. Aktionäre können folglich bereits zufrieden sein, wenn der Titel in den kommenden Jahren "nur" diesen Dividendenabschlag aufholt.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Titel dagegen im Niemandsland. Das Long-Szenario aus dem Januar ging nur zum Teil auf. Am Widerstand bei 52,90 EUR war Schluss. Supports lassen sich bei 44,42 und 43,00 EUR nennen. Darunter könnte die Aktie in Richtung 40,18 EUR fallen. Als starke Hürde fungiert auch in den kommenden Wochen die Marke von 53,50 EUR.

Fazit: Das heutige Kursminus bei der Aktie der RTL Group relativiert sich durch den Dividendenabschlag. Anteilseigner setzen nun darauf, dass der Abschlag in den kommenden Monaten wieder aufgeholt wird. Fundamental ist der Titel durchaus ansprechend bewertet, charttechnisch gibt es innerhalb der Range der letzten Monate keine neuen Signale.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 6,64 7,40 7,70 Ergebnis je Aktie in EUR 8,41 4,33 4,84 KGV 5 10 9 Dividende je Aktie in EUR 5,00 4,54 3,98 Dividendenrendite 11,11 % 10,09 % 8,84 % *e = erwartet

RTL-Group-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)