HANNOVER RÜCK - Aktie reagiert positiv auf aktuelle Zahlen

Die Aktie von Hannover Rück kletterte am 02. Februar 2022 auf ein Hoch bei 181,70 EUR. Damit näherte sich die Aktie zwar dem Vorcoronahoch, das gleichzeitig das Allzeithoch ist, bei 192,80 EUR stark an, erreichte es aber nicht ganz.

Bis 07. März krachte die Aktie des Rückversicherers auf 134,65 EUR und durchbrach dabei auch den Aufwärtstrend seit März 2020. Nach dem Tief vom 07. März erholte sich der Wert einige Tage deutlich auf 155,95 EUR und befindet sich seitdem in einer Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und dem log. 61,8 % Retracement der kurzfristigen Erholung bei 142,42 EUR.

Heute gab das Unternehmen Zahlen bekannt. Diese lagen deutlich über den Erwartungen der Analysten:

Hannover Rück erzielt im 1. Quartal Bruttoprämien von 9,33 Mrd. EUR (VJ: 7,80 Mrd. EUR, Analystenprognose: 8,45 Mrd. EUR), eine Combined Ratio von 99,5 % (VJ: 96,2 %, Prognose: 98,9 %), ein Ebit von 396,4 Mio. EUR (VJ: 403,8 Mio. EUR, Prognose: 344 Mio. EUR), ein Kapitalanlageergebnis von 483,9 Mio. EUR (VJ: 441,1 Mio. EUR) und einen Nettogewinn von 263,6 Mio. EUR (VJ: 305,9 Mio. EUR, Prognose: 220 Mio. EUR). Der Ausblick wird bestätigt.

Die Aktie reagiert auf diese Zahlen positiv. Sie steigt aktuell um gut 2 % an. Intraday erwies sich allerdings der EMA 50 bei aktuell 152,23 EUR als zu hohe Hürde. Knapp unter diesem drehte die Aktie im frühen Handel leicht nach unten und gab einiges der zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab.

Jetzt einsteigen?

Die Aktie von Hannover Rück befindet sich in einer Seitwärtsbewegung und innerhalb dieser im mittleren Drittel. Dort findet man aus charttechnischer Sicht keine guten Tradingmöglichkeiten. Von daher sollte man zunächst noch etwas Geduld aufbringen.

Steigt die Aktie stabil über 155,95 EUR an, dann könnte es zu einer weiteren Aufwärtsbewegung gen 167,50 EUR kommen. Damit würde der Wert an den gebrochenen Aufwärtstrend seit März 2020 zurückkehren. Ein Rückfall unter 142,42 EUR auf Tagesschlusskursbasis würde allerdings ein Verkaufssignal darstellen. In diesem Fall würde ein Rückfall auf zumindest 134,65 EUR und möglicherweise sogar 115,53 EUR drohen.

Fazit: Geduld ist hier oberste Tugend. Vor dem Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung bietet sich keine Positionierung an.

