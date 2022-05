DOW JONES - Gestern hoch - Heute runter

Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 32.980,07 $ (NYSE)

CBOE Volatility Index (VIX) Futures - WKN: A0AEVR - ISIN: US12498A1016 - Kurs: 30,23 $ (ARIVA Indikation)

So gelingt eine geordnete Bewegung an den Finanzmärkten im mittelfristigen Kontext. Kurzfristig springt der Dow Jones wild hin und her, ja. Mittelfristig läuft es aber geordnet, wenn man das so umschreiben will. Seit 24. Februar steht der Index jetzt in einer kurzen Range zwischen 32.272 und 35.400 Punkten. Erst wenn der Index die 32.272 Punkte-Preismarke nach unten reißen sollte, würde im größeren Kontext ein neues Verkaufssignal entstehen. Die brachialen Abverkäufe bei Momentumaktien wie Palantir Tech, Zoom, Netflix, Snap, Meta und vieler anderer Einzeltitel lassen fälscherweise den Eindruck entstehen, im breiten Gesamtmarkt habe bereits eine starke Abwärtskorrektur stattgefunden. Die bisherige Maximalausdehnung der Abwärtskorrektur im Dow Jones ausgehend vom Allzeithoch beträgt bislang 12,70 %.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)