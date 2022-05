NORDEX - Quartalsbericht verschoben! Aktie unter Druck!

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 12,930 € (XETRA)

Die negativen Nachrichten bei Nordex reißen nicht ab. Nachdem es in der Branche eine Gewinnwarnung nach der anderen hagelte, hatten sich die Aktionäre des Windkraftanlagenbauers am 12. Mai Klarheit erhofft. Klarheit, ob es Nordex besser macht als die Branchengrößen und die angekündigte mittelfristige Margenerhöhung in Richtung 8 % noch realistisch ist. Doch mit der Quartalszahlenvorlage wird es erst einmal nichts.

Cybersicherheitsvorfall führt zu Verzögerungen

Wie Nordex gestern kurz vor XETRA-Schluss mitteilte, wird das Unternehmen aufgrund eines Cybersicherheitsvorfalls, der am 31. März bemerkt wurde, den Quartalsbericht nicht rechtzeitig veröffentlichen können. So wurden zum damaligen Zeitpunkt entsprechende Sicherheits-Protokolle eingeleitet und IT-Systeme in verschiedenen Geschäftsbereichen vorsorglich abgestellt. Dieser temporär eingeschränkte Zugriff auf verschiedene Systeme führte aber zu Verzögerungen in den internen Abläufen und somit anscheinend auch zu Verzögerungen bei der Erstellung des Quartalsberichts.

Ein endgültiger Termin steht noch nicht fest. Das Unternehmen spricht von "Mitte Juni", wird aber den genauen Termin noch kommunizieren, sobald er feststeht.

Charttechnisch den Fahrplan blitzsauber abgespult

Der vor einigen Tagen vorgestellt charttechnische Fahrplan für den Wert ging einwandfrei auf. Die Aktie fiel zunächst auf die Marke von 13 EUR und setzte dann in den roten Widerstandsbalken um 14 EUR zurück. Von dort aus prallte der Titel wieder nach unten ab und markierte gestern ein neues Mehrmonatstief.

Die untere Begrenzung des Trendkanals steht somit weiter im Fokus. Wird sie unterboten, könnte eine Trendbeschleunigung zur Unterseite in Richtung des Jahrestiefs bei 11,30 EUR einsetzen. Eine erneute Gegenbewegung in Richtung 14 EUR wäre dagegen gut für die Bullen. Oberhalb des roten Balkens wäre auch ein Rücklauf in Richtung der EMAs 50 und 200 und damit knapp über 15 EUR möglich. Ein prozyklisches Kaufsignal entsteht dagegen erst, wenn der Wert auch den Trendkanals zur Oberseite aufbrechen kann.

Fazit: Die gestrige Meldung kommt in einer Situation, in der die Nordex-Aktie auf der Kippe steht. Fällt sie aus dem Trendkanal heraus, könnte sie den Anstieg seit Februar komplett rückabwickeln. Gute Zahlen im Juni könnten indes für Rückenwind sorgen. Anleger warten im aktuell katastrophalen Marktumfeld zumindest diesen Termin ab.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 5,44 5,62 5,85 Ergebnis je Aktie in EUR -1,56 -0,27 0,42 Gewinnwachstum - - KGV - - 31 KUV 0,4 0,4 0,4 PEG 0,6 neg. *e = erwartet

Nordex-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)