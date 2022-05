ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Hypoport auf 526 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport nach vollständigen Quartalszahlen von 595 auf 526 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen bestätigten die bereits bekannten Eckdaten des Finanzdienstleisters und belegten einen Rekordstart ins Jahr, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte sich im weiteren Verlauf ebenfalls gut entwickeln, auch wenn die Wachstumsraten etwas geringer ausfallen dürften, so Fuhrberg. Die Kursschwäche biete daher eine Kaufchance./ag/gl/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Charts zu den Werten im Artikel HYPOPORT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------