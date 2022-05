DAX: 13.420‘er Support erreicht

Der Deutsche Aktienindex DAX befindet sich bereits den dritten Tag in Folge im Ausverkauf und hat intraday den Unterstützungsbereich von rund 13.420 Punkten angesteuert. An dieser Stelle könnten sich dadurch Schnäppchenjäger einfinden und zu einer Stabilisierung beitragen. Technisch ist das Barometer allerdings von einem solchen Szenario noch weit entfernt.

Der DAX muss nicht unbedingt im Bereich von 13.420 Punkten einen Boden ausbilden, weitere Abschläge auf rund 13.000 Punkte sollten wie bereits in den letzten Wochen erwähnt, zwingend einkalkuliert werden. Spätestens ab den Märztiefs muss aber eine klare Gegenreaktion auf der Oberseite hervorgehen.

Anderenfalls würde das deutsche Leitbarometer weitere Verluste riskieren. An ein bullisches Szenario ist unter den gegebenen Umständen nicht zu denken, der 50-Tage-Durchschnitt grenzt das Aufwärtspotenzial zusammen mit dem diesjährigen Abwärtstrend erfolgreich ein. Daher wird erst oberhalb von 14.300 Punkten eine längere Aufwärtsphase erwartet.

Für den heutigen Handelstag wurden praktisch alle wichtigen Nachrichten bereits durchgegeben, einzig die USA melden noch um 16:00 Uhr Großhandelslagerbestände per März (endgültig). Interessant dürfte es dagegen morgen zugehen, hier stehen unter anderem die ZEW-Konjunkturerwartungen per Mai Deutschlands auf der Agenda. Aber auch Quartalszahlen bestimmen in dieser Woche wieder das Handelsgeschehen an den Börsen.