Hochtief: Guter Start ins neue Geschäftsjahr

Gut 30 Minuten nach Handelsstart liegen die Papiere des Baukonzerns etwas mehr als ein halbes Prozent im Plus. Hochtief ist gut aus den Startlöchern für das neue Geschäftsjahr gekommen. In einem weiterhin schwachen Marktumfeld geht der Gewinnsprung allerdings ein wenig unter.

Mautgebühren lohnen sich wieder

Vor allem laufen die Region Asien-Pazifik und die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis, an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, deutlich besser. Während des Lockdowns im Vorjahreszeitraum waren Mautautobahnen viel weniger genutzt worden. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um 19,2 Prozent auf 118,2 Millionen Euro gestiegen, teilte das SDax-Unternehmen am Montag in Essen mit. Rechne man den Beitrag aus der Finanzbeteiligung an dem spanischen Autobahnbetreiber Abertis heraus, dann sei der operative Nettogewinn um rund 11,1 Prozent gewachsen.

Prognose steht weiterhin

Für das laufende Jahr peilt Hochtief weiterhin einen bereinigten Konzerngewinn von 475 bis 520 Millionen Euro an. Das wären bis zu rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Zuversichtlich machen den Manager die prall gefüllten Auftragsbücher und gute Aussichten auf noch mehr Orders. Hochtief habe zudem für 2022 und darüber hinaus in Nordamerika, in der Region Asien-Pazifik und Europa Zielobjekte im Wert von über 600 Milliarden Euro identifiziert.

Inklusive Sondereffekten wies Hochtief in den ersten drei Monaten 2022 einen Gewinn von 106,1 Millionen Euro aus. Das waren Prozent 23,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten um 8,1 Prozent auf 5,33 Milliarden Euro.

Vorsicht unbegründet

Bei der Aktie des SDax-Konzerns sind die Anleger immer noch sehr vorsichtig. Seit Jahresbeginn hat der Kurs 20 Prozent an Wert verloren und die Aktie notiert weiterhin rund 50 Prozent unter ihrem "Vor-Corona-Niveau". Dabei ist die anhaltende Vorsicht eigentlich zu einem guten Teil unbegründet. Hochtief ist gut ins neue Geschäftsjahr gestartet, hat die Prognose bestätigt und ist mit einem geschätzten KGV von 8,5 für das laufende Geschäftsjahr auch nicht zu teuer bewertet.

Das aktuelle Marktumfeld lädt zwar nicht gerade zum Einstieg in Aktien ein, aber Hochtief dürfte langfristig orientierten Anlegern, die sich jetzt ein paar Stücke ins Depot legen durchaus Spaß machen.