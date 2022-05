DAX® Kursindex - Schuss vor den Bug

Zu Wochenbeginn musste der DAX® weitere Kursverluste und in Folge dessen auch ein neues Verlaufstief (13.381 Punkte) hinnehmen. Die Abwärtstendenz der letzten drei Handelstage sowie die längerfristige Baissephase sind also absolut intakt. Der von uns regelmäßig angestellte Blick auf den Kursindex der deutschen Standardwerte – also ohne Berücksichtigung der Dividenden – sorgt für einen zusätzlichen Wermutstropfen. Schließlich musste das Aktienbarometer jüngst die Kreuzunterstützung aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.830 Punkten) und dem Korrekturtrend seit Januar 2018 (akt. bei 5.822 Punkten) erneut preisgeben (siehe Chart). Übergeordnet muss das Novemberhoch von 2021 bei 6.883 Punkten ohnehin als „false break“ auf der Oberseite interpretiert werden. Da auch der MACD negativ zu interpretieren ist, müssen Anlegerinnen und Anleger den Blick vor allem nach Süden richten. Das Märztief (5.241 Punkte) definiert aktuell die nächste wichtige Rückzugsmarke. Danach stecken das Tief vom Herbst 2020 (4.956 Punkte) bzw. die 200-Monats-Linie (akt. bei 4.776 Punkten) weitere Unterstützungen ab. Um dagegen die derzeitige charttechnische Schieflage zu verbessern, ist zumindest eine Rückeroberung der o. g. Kreuzunterstützung notwendig.

DAX® Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX® Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

