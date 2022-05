Markt-Update: Starke US-Börsen beflügeln europäische Indizies zusätzlich

Der Dax hat am Freitagnachmittag seine Kursgewinne ausgebaut. Eine Erholung an den New Yorker Börsen auf breiter Front ließ die Kurse weiter steigen. Anleger setzten darauf, dass die US-Notenbank Fed von einem noch größeren Zinsschritt als 0,50 Prozentpunkte demnächst absehen werde, hieß es aus dem Handel. Mit einem Plus von fast zwei Prozent eroberte der Dax die runde Marke von 14 000 Punkten zurück, über die er zuletzt am Donnerstag der vergangenen Woche notiert hatte.

Erstmals seit Anfang April zeichnet sich damit wieder ein positiver Wochenabschluss für das wichtigste deutsche Börsenbarometer ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verhielt sich am Freitag ähnlich wie der Dax, er gewann zuletzt 2,3 Prozent auf 3696 Zähler.