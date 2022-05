MONGODB - Zeit für eine Trendwende?

MongoDB Inc. - WKN: A2DYB1 - ISIN: US60937P1066 - Kurs: 286,030 $ (Nasdaq)

Die langfristig starke Aktie musste im Zuge der Schwäche im Technologiesektor in den vergangenen Monaten ebenfalls deutlich Federn lassen und setzten bis in den Bereich der alten Allzeithochs aus dem Sommer 2020 zurück. Dort vollzog der Wert in der vergangenen Woche dann ein starkes bullisches Reversal. Mit der Rückkehr über das alte Jahrestief haben die Bullen zumindest im sehr kurzfristigen Bild ein kleines Achtungszeichen gesetzt. Bleiben sie jetzt am Ball, könnte das Fundament für eine größere Trendwende nach oben hin geschaffen werden.

Ab jetzt erste Einstiege interessant

Längerfristig orientierte Anleger und Trader könnten ab jetzt und bei Rücksetzern in den kommenden Tagen erste Einstiege wittern. Weitere Kaufzonen lägen bei größerer Schwäche dann bei rund 180 - 185 EUR.

Im bullischen Szenario startet eine größere, mittel- bis langfristige Aufwärtsbewegung entweder ausgehend vom Support bei 230 - 283 oder vom tieferen Niveau bei 182 - 185 EUR. Bei 460 - 465 lägen erste Erholungsziele, darüber hinaus ruft das Allzeithoch bei 590 USD.

Mit einem nachhaltigen Rückfall unter 2221 USD könnte der tiefer Support bei 180 - 185 EUR angesteuert werden. Darunter liegen bei 163 und 145 USD weitere Auffangzonen.

Fazit: Ein freundliches Verlaufsszenario für die kommenden Wochen und Monate ist zum jetzigen Zeitpunkt Wunschdenken, welches mit dem bullischen Reversal in der vergangenen Woche Fantasien erhält. Wichtig ist zunächst, dass der Unterstützungsbereich bei 230 - 238 USD verteidigt werden konnte. Doch auch weitere Abschläge sollten mit der Schwäche der Tech-Aktien nicht verwundern.



(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)