ABOUT YOU - Noch über 20% Erholungspotenzial?

ABOUT YOU HOLDING SE - WKN: A3CNK4 - ISIN: DE000A3CNK42 - Kurs: 9,800 € (XETRA)

Die Aktie von About You befindet sich seit der Emission am 16. Juni 2021 und einem Allzeithoch bei 26,98 EUR in einer Abwärtsbewegung. Diese lief zunächst noch moderat ab, wurde aber im Dezember 2021 massiv beschleunigt. Seitdem befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrendkanal.

Am 12. Mai 2022 markierte der Wert sein aktuelles Allzeittief bei 7,71 EUR. Damit startete eine Erholung. Diese führt den Wert heute an den Widerstand durch das letzte Zwischentief bei 9,73 EUR. Mein Kollege Sascha Gebhard hat sich in seinem Artikel: Bei dieser E-Commerce-Aktie antizyklisch zugreifen? mit den fundamentalen Aspekten der Aktie näher auseinandergesetzt.

Weiteres Erholungspotenzial, wenn …

Gelingt der Aktie des Online-Händlers ein Ausbruch über 9,73 EUR, dann bestünde eine gute Chance auf eine Fortsetzung der Erholung. Die Aktie könnte dann an den Abwärtstrend seit Dezember 2021 bei aktuell 12,05 EUR ansteigen.

Sollte der Wert aber unter das gestrige Tagestief bei 8,76 EUR abfallen, dann wäre die Erholung vermutlich zu Ende. In diesem Fall könnte es zu einem Rückfall auf das Allzeittief oder sogar in Richtung 6,01 EUR kommen.

Fazit: Die Aktie von About You arbeitet daran, sich weiteres Erholungspotenzial von gut 20 % zu verschaffen. Die Chancen dafür stehen gut.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)