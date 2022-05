onvista-Wochenvorschau: Sorge um mögliche Rezession bestimmt die Woche - der nächste "Daten-Blues" rollt an

In der neuen Woche dürften die Rezessionssorgen die Bewegungen am Kapitalmarkt bestimmen. Während bei den Unternehmen nur wenige Nachzügler ihre Bücher öffnen, rücken Daten aus der Konjunktur in den Fokus. Analysten erwarten dabei wenig positive Signale für den Kapitalmarkt. Der nächste "Daten-Blues" rolle an, warnte Robert Greil von der Privatbank Merck Finck.

"An den Finanzmärkten ringen Anleger weiter mit der toxischen Mischung aus hoher Inflation und zunehmenden Wachstumsrisiken", kommentiert Claudia Windt von Helaba. Anleger hätten sich zuletzt in als sicher empfundene Häfen gerettet, vor allem in den Dollar. Selbst Gold, das "Krisenasset schlechthin", habe eine schwache Handelswoche hingelegt. Weil Zinsen für Staatsanleihen aber fielen, dürften Investoren die Aktien nicht aus den Augen verlieren, schreibt Windt. "Dabei hilft die inzwischen günstige Bewertung ebenso wie die bisher noch solide Gewinnentwicklung der Unternehmen."

Angesichts von Konjunktur-, Zins- und Kriegsängsten stehe derzeit jedes Entspannungssignal an der Börse auf tönernen Füßen, schrieb Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank. Auch Wirtschaftsdaten hätten die Kurse zuletzt eher nach unten als nach oben gedrückt. Als "Hoffnungsschimmer" bezeichnete er den Lkw-Hersteller Daimler Trucks, der als "harter Konjunkturzykliker" inmitten der Krisen seine Prognosen erhöhte.

Quartalsberichte der Unternehmen bleiben in der kommenden Woche aber Mangelware. Eine der wenigen Ausnahmen ist am Dienstag CTS Eventim . In den USA profitiere der Tickethändler und Veranstalter von einer aufgestauten Nachfrage, schrieb Analyst Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies. Auch ein schwächelndes Konsumverhalten könne das nur bedingt ausbremsen.

Weniger optimistisch blickt die Analystenzunft auf den MDax -Kollegen Aroundtown , der am Mittwoch seine Bücher öffnet. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist bekomme steigende Refinanzierungskosten zu spüren, schrieb Analyst Paul May von der britischen Investmentbank Barclays. Bei anderen Unternehmen der Branche seien die Ertragsaussichten besser.

Weil Konzerne mit größerer Strahlkraft vorerst keine Zahlen vorlegen, richten sich die Blicke auf Daten aus der Konjunktur. Den Aufschlag macht am Montag das ifo-Geschäftsklima, das gerade in Sachen Geschäftserwartung rückläufig sein dürfte, schätzt Robert Greil von Merck Finck. Als "Daten-Highlight der Woche" betitelte er die am Dienstag anstehenden Einkaufsmanager-Indizes für Europa, die USA und Japan. Sie gelten als wichtiger Indikator für die Konjunkturentwicklung.

Am Mittwoch gibt die Fed Einblick in ihr aktuelles Sitzungsprotokoll, ehe am Freitag Kerninflationsdaten für die USA anstehen. "Ich rechne bei den nächste Woche anstehenden Stimmungs- und Aktivitätsdaten für Mai nach dem jüngsten Abwärtstrend bestenfalls mit einer Stabilisierung", kommentiert Greil.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 23. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

10:00 DEU: bet-at-home.com, Q1-Zahlen

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 05/22

14:00 DEU: Basler, Hauptversammlung (online)

14:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Baufertigstellungen von Wohnungen, Jahr 2021

+10.30 Berlin: Präsentation des Wohnungsbau-Barometers der Bau- und Immobilienverbände

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/22

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 04/22

14:30 USA: CFNA-Index 04/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/22

SONSTIGE TERMINE

08:15 CHE: Beginn der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF)

+ 09.45 Energieausblick: Die Krise überwinden u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

+ 11.15 Rede Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

+ 14.00 Rede Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, Emir Katar

+ 15.00 "Sport als verbindende Kraft", u.a. mit Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, Emir Katar und Fifa-Präsident Gianni Infantino

+ 16.15 "Die Zukunft der Demokratie", u.a. mit dem lettischen Präsidenten Egils Levits

+ 16.30 "Die Zukunft der Demokratie", u.a. mit Kristalina Georgiewa, Direktorin des Internationalen Währungsfonds IWF

10:00 EUR: Online-Pressekonferenz zum EU-Frühjahrspaket

Exekutiv-Vizepräsident Valdis Dombrovskis und EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni geben eine Pressekonferenz zum Frühjahrspaket des Europäischen Semesters 2022

10:00 DEU: Jahres-Pk Verband für Schiffbau und Meerestechnik 2022 mit Präsident Harald Fassmer und Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken

DEU: 11:00 Digitales Pressegespräch Deutscher Bauernverband zu Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und Vorschlägen für die Versorgungssicherheit

EUR: Rohstoff-Gipfel der EU (online)

+12.30 Eröffnungsrede Kommissionsvizepräsident und Mariya Gabriel, Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht den Niger

BEL: Treffen der Eurogruppe, Brüssel

DIENSTAG, DEN 24. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: About You, Jahreszahlen (detailliert9

07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day

10:00 DEU: VCI, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BayWa, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online)

10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung

10:30 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: MAN und Deutsche Bahn präsentieren fahrerlosen Lkw, München

11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung

12:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: HeidelbergCement, Capital Markets Day mit Strategie-Update

14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aareal Bank, Übernahmeangebot läuft um Mitternacht aus

AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen

USA: Best Buy, Q1-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

USA: Intuit, Q3-Zahlen

USA: Urban Outfitters, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Geschäftsklima 05/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/22

09:15 FRA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

11:30 DEU: Pressegespräch zu Ergebnissen der «DIHK-Konjunkturumfrage Frühsommer 2022»

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/22

16:00 USA: Neubauverkäufe 04/22

SONSTIGE TERMINE

08:00 CHE: Fortsetzung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF)

+ 09.30 "Erschließung digitaler Innovationen für Net Zero", u.a. mit dem SAP-Vorstandsvorsitzenden Christian Klein

+ 10.00 Rede Pedro Sanchez, Premierminister Spanien

+ 10.45 "Der geopolitische Ausblick", u.a. mit Polens Präsident Andrzej Duda

+ 11.00 "Resiliente Volkswirtschaften und Gesellschaften finanzieren", u.a. mit Ngozi Okonjo-Iweala, Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO

+ 11.00 Rede EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

+ 11.30 Rede Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

+ 13.45 Gespräch mit Barham Salih, Präsident Irak

+ 14.00 "Lateinamerikanisches Präsidialgremium", u.a. mit Kolumbiens Präsident Ivan Doque

+ 15.00 "Energiesicherheit und der europäische Green Deal", u.a. mit EU-Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans, Spaniens Präsident Pedro Sanchez und Litauens Präsident Gitanas Naus?da

+ 15.30 Gespräch mit Microsoft-CEO Satya Nadella

+ 16.15 "Eine nukleare Option?", u.a. mit Rafael Mariano Grossi

Generaldirektor Internationale Atomenergie-Organisation IAEA

+ 17.30 "Vorbereitung auf die nächste Pandemie", u.a. mit Bill Gates

10:30 DEU: Derivate-Forum Deutsche Börse/Eurex (Präsenz und per Livestream)

11:00 DEU: Pk Hannover Messe 2022 mit Leitthema "Industrial Automation", Hannover

13:00 DEU: Hybrides Gipfeltreffen Women7-Summit

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel

+ 13.20 Rede Bundesfamilienministerin Lisa Paus

EUR: EU-Agrarministertreffen zur Lage in der Ukraine

EUR: Treffen der G7-Arbeits- und -Sozialminister u.a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und EU-Sozial- und -Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit

+ 16.00 Pressekonferenz

DEU/ZAF: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Südafrika

JPN: US-Präsident Biden nimmt in Tokio an Gipfeltreffen mit Japan, Australien und Indien teil

MITTWOCH, DEN 25. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Marks and Spencer, Jahreszahlen

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

11:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung (online)

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung

15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung

16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung

16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung

18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung

19:00 USA: Meta, Hauptversammlung

19:00 USA: Twitter, Hauptversammlung

22:20 USA: Nvidia Corporation, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Geratherm, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

07:00 JPN: Frühindikatoren 05/22 (endgültig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 04/22

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 06/22

08:00 SWE: Erzeugerpreise 04/22

08:00 DEU: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 03/22

08:00 DEU: Überschuldung von Privatpersonen, Jahr 2021

08:00 DEU: EU-Vergleich: Preisentwicklung und Ausgabenanteil der Haushalte

für Nahrungsmittel, 04/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/22

09:00 ESP: Erzeugerpreise 04/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/22

10:00 EUR: Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht Mai 2022

+ Online-Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2 Mrd EUR

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/22 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 4.5.22

SONSTIGE TERMINE

CHE: Fortsetzung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF)

+ 09.00 "Die Biotech-Revolution", u.a. mit Werner Baumann, Vorstandschef Bayer

+ 09.00 "Beschleunigung nachhaltiger Wertschöpfungsketten", u.a. mit Roland Busch Vorstandsvorsitzender Siemens

+ 10.00 "Europäische Einheit in einer ungeordneten Welt?", u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, EU-Parlaments-Präsident Robert Metsola und Markus Rütte, Premierminister Niederlande

+ 11.30 Gespräch mit Kyriakos Mitsotakis, Premierminister Griechenland

+ 11.45 Gespräch mit Karl Nehammer, Bundeskanzler Österreich

+ 13.15 "Eine neue Ära der industriellen Entwicklung", u.a. mit VW-Vorstandschef Herbert Diess

+ 14.00 Gespräch mit Albert Bourla, CEO Pfizer

+ 14.30 "Transformation von Industrien mit Frontier Technologies", u.a. mit Christian Bruch, CEO Siemens Energy

+ 15.00 Gespräch mit Dmytro Kuleba, Außenminister Ukraine

+ 15.00 Rede Isaak Herzog, Präsident von Israel

+ 16.00 "Erschließung der Kraft der digitalen Gesundheit", u.a. mit Belen Garijo, Vorstandsvorsitzende Merck, und Bernd Montag, Vorstandsvorsitzender Siemens Healthineers

+ 16.00 "Live from Space: Wie geht es weiter mit der globalen Zusammenarbeit?", u.a. mit Josef Aschbacher, Generaldirektor Europäische Weltraumorganisation (ESA)

+ 17.30 "Auf Klimaschutzkurs bleiben", u.a. mit Ngozi Okonjo-Iweala

Generaldirektor, Welthandelsorganisation (WTO)

+ 17.30 "Greenwashing einheizen", u.a. mit dem früheren US-Vizepräsidenten Al Gore

+17.30 "Ein wirtschaftlicher Eiserner Vorhang: Szenarien und ihre Auswirkungen", u.a. mit Kristalina Georgiewa, Direktorin Internationaler Währungsfonds (IWF)

+1.745 "Finanzierung der wirtschaftlichen Erneuerung Europas", u.a. mit Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank

12:00 DEU: Abschluss Hybrides Gipfeltreffen Women7-Summit

+ 13.40 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz

DEU: Treffen der G7-Energieminister zur Lage in der Ukraine, Berlin

DEU: Finanzministerkonferenz (FMK)

HINWEIS

SWE: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 26. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

12:45 USA: Medtronic, Q4-Zahlen

13:10 CHN: Alibaba, Jahreszahlen

16:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung

16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Autogrill, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/22

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 05/22

14:30 USA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Treffen der G7-Energieminister zur Lage in der Ukraine

+ 08.50 Doorstep Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesumweltministerin Steffi Lemke

HINWEIS

DNK/FIN/NOR/SWE/CHE: Feiertag, Börsen geschlossen

DEU: Feiertag, Börse geöffnet

FREITAG, DEN 27. MAI

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 05/22

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/22

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/22

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/22 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/22 (endgültig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Schweiz, Türkei

EUR: Fitch Ratingergebnis Italien, Russland, Schweden

EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Liechtenstein, Russland

HINWEIS

DNK: Feiertag, Börse geschlossen

USA: US-Anleihenmarkt verkürzter Handel bis 20.00 h

onvista/dpa-AFX