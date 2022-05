ANALYSE: HSBC empfiehlt Logistikkonzerne DSV und Kühne & Nagel

HONKONG (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Schwächephase hat die Investmentbank HSBC die Papiere der Logistikkonzerne DSV und Kühne & Nagel zum Kauf empfohlen. Frachtspeditionen liefen für gewöhnlich gut bei Störungen der Handelswege, zu denen es augenblicklich in China, an europäischen Häfen und am Luftfrachtmarkt durch Coronamaßnahmen oder den Ukraine-Krieg komme, erklärte der für den Sektor verantwortliche HSBC-Experte Parash Jain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies werde kurzfristige Nachfrageschwächen mehr als kompensieren.

Jain votiert nun für alle drei von ihm beobachteten europäischen Logistikkonzerne mit "Buy": Neben der dänischen DSV und der Schweizer Kühne & Nagel auch wie bisher für die Deutsche Post . Bei den Container-Reedereien empfiehlt er derweil nur Moeller-Maersk zum Kauf, stuft Hapag-Lloyd aber mit "Reduce" ein.

Reedereien und Frachtspeditionen reagierten zwar gemeinsam auf die Dynamik des Welthandels, aber durchaus unterschiedlich auf die Veränderungen der Frachtraten, so Jain. Letztere hätten sich in ihrer Gewinnentwicklung in der Vergangenheit als stabiler erwiesen. Reedereien seien in der Corona-Krise außerordentlich profitabel gefahren, dies könnte sich in der Normalisierung der rekordhohen Frachtraten nun aber wieder ändern.

HSBC stuft solche Aktien mit "Buy" ein, deren Kursziel mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Liegt das Ziel zwischen 5 und 20 Prozent über dem aktuellen Kurs, kann die Einstufung auch "Hold" lauten. Mit "Reduce" werden Werte eingestuft, deren Kursziel mehr als 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt./ag/ajx/eas

Analysierendes Institut HSBC