STERREICH-OMV:OMV-Tochter Borealis und Adnoc legen Angebotspreis für Milliarden-IPO fest

Dubai (Reuters) - Die OMV-Chemietochter Borealis und die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) wollen beim Börsegang ihres Kunstoff-Joint-Ventures Borouge etwa zwei Milliarden Dollar einsammeln.

Der Angebotspreis sei mit 2,45 Dirham (0,67 Dollar) je Aktie festgelegt worden, teilte Borouge am Montag mit. Der Börsenaspirant kommt damit auf eine Bewertung von rund 20 Milliarden Dollar.

Laut Borouge gibt es bereits Zusagen von Investoren im Ausmaß von rund 570 Millionen Dollar. Darunter seien die staatliche Holdinggesellschaft ADQ aus Abu Dhabi, der Abu Dhabi Pensionsfonds, die Emirates Investment Authority, die indische Familie Adani, die International Holding Company, die Multiply Group und Alpha Dhabi.

Borouge erzeugt Kunststoffe für die Auto- und die Verpackungsindustrie sowie für den medizinischen Bereich und Kunststoffrohre. Das Unternehmen zielt auf die wachsende Nachfrage von Kunden im Nahen Osten und in Asien ab. Der Konzern gliedert sich in die Produktionsgesellschaft Borouge ADP und die Verkaufs- und Marketinggesellschaft Borouge Pte. Adnoc hält 60 Prozent an der Borouge ADP, Borealis 40 Prozent. An Borouge Pte halten beide Unternehmen je die Hälfte.

Insgesamt sollen etwa drei Milliarden Aktien oder zehn Prozent des Aktienkapitals an der Börse in Abu Dhabi (ADX) notieren. Die Angebotsfrist startet an diesem Montag und läuft für Privatanleger bis zum 28. Mai, für institutionelle Investoren bis zum 30. Mai. Die Aktionäre sollen halbjährlich Dividenden erhalten, wobei die Ausschüttung von den Investitionsplänen und den Marktbedingungen abhänge. Erwartet wird, dass die Aktien am 3. Juni zum Handel zugelassen werden.

