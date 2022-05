AGILENT TECHNOLOGIES - Ausbruch nach Zahlen?

Agilent Technologies Inc. - WKN: 929138 - ISIN: US00846U1016 - Kurs: 124,410 $ (NYSE)

Die Aktie von Agilent Technologies markierte nach einer langen Rally am 03. September 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 179,57 USD. Danach schwenkte die Aktie in eine Korrektur ein. Am 09. Mai 2022 markierte sie das aktuelle Korrekturtief bei 112,64 USD. Damit fiel der Wert knapp unter das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 und auf eine alte obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem Mai 2011 und Januar 2018 zurück.

Nach Ausbildung eines kleinen Doppelbodens startete eine Erholung. Diese führte den Wert am Montag an den Abwärtstrend seit 30. Dezember 2021. Gestern fiel er leicht zurück. Das Intradaymuster seit dem Kontakt mit dem Abwärtstrend weist eine leicht bullische Struktur auf.

Nachbörslich gab der Konzern Quartalszahlen bekannt und übertraf die Erwartungen der Analysten. Agilent verdiente im zweiten Quartal 1,13 USD (Erwartung: 1,04 USD). Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. USD (Erwartung: 1,50 Mrd. USD). Im nachbörslichen Handel musste die Aktie größere Verluste hinnehmen, aktuell wird sie aber bei 125,87 USD und damit 1,58 USD über dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Kaufsignal möglich

Gelingt der Agilent-Aktie ein Ausbruch über das Hoch vom Montag bei 126,47 USD, dann könnte die Aktie die Erholung der letzten Tage fortsetzen. Ein Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 143,24 USD wäre dann möglich.

Sollte die Aktie des Messtechnikspezialisten aber am Widerstandsbereich um 126,47 USD scheitern, könnte sie kurzfristig erneut unter Druck geraten. Ein Rückfall auf das bisherige Korrekturtief bei 112,64 USD wäre dann möglich.

Fazit: Die Aktie von Agilent Technologies befindet sich in einer guten Ausgangsbasis, um die Erholung der letzten Tage fortzusetzen, muss dafür aber noch an einer wichtigen Hürde vorbei.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)