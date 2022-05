NVIDIA - Wie ist die charttechnische Lage vor den Zahlen?

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 161,540 $ (Nasdaq)

Nvidia wird heute nachbörslich Zahlen zum abgelaufenen Quartal abgeben. Sollte Nvidia enttäuschen, wäre mit einem großen Abwärtsgap morgen zu rechnen. Denn viele Aktien brachen in den letzten Monaten nach enttäuschenden Zahlen oder Ausblicken massiv ein, zuletzt Snap mit einem Minus rund 40 %. Gute Ergebnisse und gute Ausblicke lösten hingegen nur selten Rallys aus.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. In dieser Aufwärtsbewegung gab es immer wieder große Korrekturen. Die größte Korrektur startete im Dezember 2001 und dauerte bis Oktober 2002 und kostete die Aktie fast 90 %. Die letzte große Korrektur stammt aus dem 4. Quartal 2018 und kostete den Wert über 57 %.

Im November 2021 markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 346,44 USD. Seit diesem Hoch läuft wieder einmal eine große Korrektur. Bisher verlor der Wert über 55 %. Die laufende Korrektur hat inzwischen also die Ausmaße der Korrektur aus 2018 erreicht.

Allerdings durchbrach die Aktie am 09. Mai 2022 den wichtigen Unterstützungsbereich um 178,66-175,88 USD. Ein Rückeroberungsversuch am 17. Mai 2022 scheiterte. Die Aktie näherte sich zuletzt dem Korrekturtief bei 155,67 USD wieder an.

Verkaufswelle nach den Zahlen?

Das Chartbild der Nvidia-Aktie macht aktuell einen bärischen Eindruck. Sie befindet sich in einer kurzen Konsolidierung nach einem weiteren Verkaufssignal. Eine mögliche Zielzone für die Korrektur liegt bei 125,30 USD. Dort wäre die zweite Verkaufswelle seit Ende März innerhalb der Korrektur 1,618mal so lang wie die erste Verkaufswelle. Zudem verlaufen in diesem Bereich zwei langfristig sehr wichtige Trendlinien.

Ein neues Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 183,71 USD, dem letzten kleinen Erholungshoch. In diesem Fall könnte es zu einer weiteren Erholung in Richtung 206,50-208,88 USD und evtl. sogar an den Abwärtstrend seit November 2021 bei aktuell 257,05 USD kommen.

Fazit: Die Gefahr, dass die Reaktion auf die Zahlen negativ ausfällt, ist hoch. Wenn man unbedingt auf die Zahlen spekulieren möchte, dann eher auf der Shortseite.

