SUSE - Kommen die Bullen noch einmal zurück?

SUSE S.A. - WKN: SUSE5A - ISIN: LU2333210958 - Kurs: 26,610 € (XETRA)

Im Mai 2021, also vor fast genau einem Jahr, ging das Softwareunternehmen Suse an die Börse. Der Ausgabepreis lag bei 30 EUR je Aktie, aktuell notiert der Wert unter 27 EUR. Schaut man sich aber an, wie sich andere Software- und Tech-Aktien in den vergangenen Monaten geschlagen haben, werden die Aktionäre das Kursminus von rund 10 % verschmerzen können. In der Spitze waren es allerdings auch schon über 30 % Kursverlust. Wie läuft es fundamental bei Suse und was sagt der Chart?

Suse setzt auf Linux

Suse (Kurzform für Software- und System-Entwicklung) ist ein Softwareanbieter von Open-Source-Lösungen. Der Fokus liegt dabei auf dem Betriebssystem Linux. Nach eigenen Angaben setzt mehr als die Hälfte der 500 umsatzstärksten Unternehmen weltweit auf das Linux-Betriebssystem. Daneben umfasst das Portfolio von Suse aber auch Container-Management- und Storage-Lösungen.

Erst im Jahr 2019 hatte der Private-Equity-Investor EQT Suse für rund 2,5 Mrd. EUR gekauft, bleibt aber vorerst mit einem Anteil von knapp 74 % auch nach dem Börsengang größter Anteilseigner am Unternehmen. Aktuell beläuft sich die Bewertung von Suse auf rund 4,5 Mrd. EUR.

Weiter auf Wachstumskurs

Suses Wachstum ist ungebrochen. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz von 499,1 um 15 % auf 575,9 Mio. USD. Im ersten Quartal 2022 kletterten die Erlöse von 134,1 auf 155,0 Mio. USD, was einem Plus von 16 % entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Man muss allerdings zugeben, dass es wenig Spaß macht, sich durch den Geschäftsbericht zu arbeiten, da er vor Bereinigungen nur so strotzt. Die Rentabilität ging aufgrund von weiterem Personalaufbau zurück, die Betriebskosten stiegen um 39 % auf 90,9 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA lag bei 52,3 Mio. USD und damit unter dem Vorjahreswert von 60,7 Mio. USD (-14 %). Der Free Cashflow verbesserte sich dagegen um 15 % auf 44,6 Mio. USD. Deutlich sank die Verschuldung von 1,26 auf 0,68 Mrd. USD. Suse hatte vor dem Börsengang angekündigt, die eingenommen Mittel auch zur Schuldenreduzierung einsetzen zu wollen.

Das Management ist für das Gesamtjahr 2022 zuversichtlich. Der bereinigte Umsatz soll im mittleren bis hohen Zehnerbereich wachsen. Mittelfristig soll das Wachstum sogar rund 20 % pro Jahr betragen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird im mittleren Dreißigerbereich erwartet und soll sich mittelfristig sich in Richtung 40 % verbessern. Analysten erwarten einen Umsatz von gut 668 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie von 0,85 USD. 2023 sollen die Kennzahlen auf knapp 800 Mio. USD beim Umsatz und rund 1,08 USD Gewinn je Aktie steigen. Daraus errechnen sich KUVs von 7,2 und 6,0 und KGVs von 33 und 26. Die Bewertung ist also sportlich, angesichts der Wachstumsraten aber nicht überzogen.

Charttechnisch steht dieser Bereich im Fokus

Aus charttechnischer Sicht ist der Wert insofern ein Leckerbissen, als er sich in der Vergangenheit hervorragend an den gleitenden Durchschnitten EMA50 und EMA200 orientiert hat. Letzterer stellte in den vergangenen Wochen den "Blocker" auf der Oberseite dar. Oberhalb dieses Widerstands und der Horizontalen bei 31,44 EUR könnte ein Kaufsignal entstehen, mit Zielen bei 34,80 und 36,80 EUR.

Aktuell kommt es aus Bullensicht aber darauf an, dass die Aktie die Unterstützungszone um 26 EUR weiter halten kann. Mit engen Absicherungen könnten Anleger derzeit auf dieses Szenario spekulieren, müssten aber schnell wieder die Reißleine ziehen, sollte der Wert weiter nach unten abkippen. Das wäre vorrangig auch bei einem Bruch der eingezeichneten inneren Trendlinie zu erwarten.

Fazit: Die Suse-Aktie bietet eine interessante Wachstumsstory und hält sich angesichts der Verwerfungen im Techsektor relativ stabil. Die Bewertung ist sportlich, aber nicht überzogen. Technisch muss der Wert vor allen Dingen den Widerstand um 31,50 EUR aufknacken, damit ein neuer Aufwärtstrend entstehen kann.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mio. USD 575,90 668,12 797,30 Ergebnis je Aktie in USD -1,03 0,85 1,08 Gewinnwachstum - 27,06 % KGV - 33 26 KUV 8,3 7,2 6,0 PEG neg. 1,0 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)