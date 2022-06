DGAP-News: Crowdinvesting-Pionier OneCrowd startet Eigenfunding zur Unterstützung des weiteren Wachstumskurses

Emittent / Herausgeber: OneCrowd Securities GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Crowdinvesting-Pionier OneCrowd startet Eigenfunding zur Unterstützung des weiteren Wachstumskurses



02.06.2022 / 11:00

Die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch und ihre Schwesterplattformen bieten der Crowd erstmals die Möglichkeit zum Investment ins eigene Unternehmen



Dresden, 02. Juni 2022 – Normalerweise bietet die OneCrowd, das Unternehmen hinter den drei Crowdinvesting-Plattformen Seedmatch, Econeers und Mezzany, Unternehmen die Möglichkeit, sich über ein Crowdinvesting zu finanzieren. Doch jetzt startet das Team aus Dresden selbst eine Crowdinvesting-Kampagne und ermöglicht erstmals der Crowd ein Investment ins eigene Unternehmen. Bis zu 1,3 Millionen Euro Finanzierungsvolumen sind exklusiv für die eigenen Nutzer reserviert. Die Kampagne startet am Donnerstag, 09. Juni, um 12 Uhr. Bereits jetzt finden sich alle Informationen auf der Fundingseite: www.seedmatch.de/onecrowd



Schon oft konnten sich Anleger über die Plattformen der OneCrowd an innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodellen beteiligen. In mehr als 220 Finanzierungsrunden hat der Crowdinvesting-Anbieter mithilfe seiner knapp 100.000 Nutzer schon fast 100 Millionen Euro Wachstumskapital an Unternehmen vermittelt. Doch die neueste Kampagne ist etwas ganz Besonderes: Anleger können nicht mehr nur über, sondern in die Plattformen und damit in den wachsenden Crowdinvesting-Markt investieren. Die Finanzierungsrunde hat ein maximales Volumen von 1,3 Millionen Euro. Schnell sein lohnt sich, denn die OneCrowd rechnet mit einer großen Nachfrage. „Ohne unsere treuen Nutzer wäre unsere Erfolgsgeschichte in den vergangenen zehn Jahren nicht möglich gewesen. Daher freuen wir uns, dass sie schon bald OneCrowd-Investoren werden und an unserer Unternehmensentwicklung teilhaben können”, erklärt OneCrowd-Geschäftsführer Johannes Ranscht.



Über Deutschland hinaus: Die OneCrowd expandiert



Ein Dankeschön für die Investoren soll es sein, aber auch ein Push für die Zukunft, denn mit dem akquirierten Kapital hat die OneCrowd Großes vor. So werden unter anderem die Plattformen weiterentwickelt und neue Investmentmodelle wie zum Beispiel digitale Wertpapiere etabliert. Außerdem plant das Unternehmen, über den deutschen Markt hinaus zu expandieren. Künftig sollen auch ausländische Unternehmen über die Plattformen finanziert sowie ausländische Investoren angesprochen werden.



Am Donnerstag, 09. Juni, um 12 Uhr startet die Zeichnung der OneCrowd-Anleihe. Das Besondere: Neben einem Festzins von 6,25 Prozent p. a. erhalten Investoren auch eine Erfolgsbeteiligung. Zeichner nehmen an der Wertsteigerung des Unternehmens teil und sind am Gewinn sowie an einem möglichen Börsengang oder Exit beteiligt. Die Mindestzeichnungssumme wurde bewusst niedrig gewählt und liegt bei 500 Euro. Privatanleger können maximal 25.000 Euro in die OneCrowd investieren.



Seedmatch: Als Crowdinvesting-Pionier gestartet



Geschäftsführer Johannes Ranscht ist stolz auf das, was die OneCrowd bisher geleistet hat. Mit der ersten Plattform Seedmatch fing 2011 alles an. Als Crowdinvesting-Pionier sorgte das Unternehmen dafür, dass sich die damals noch weitgehend unbekannte Investment- und Finanzierungsform im DACH-Raum etablieren konnte. Seitdem haben sich das Unternehmen und der Markt rasant entwickelt. „Crowdinvesting ist heute gefragter denn je – das zeigen Studien und das merken wir auch ganz direkt. Mit knapp 15 Millionen Euro Fundingvolumen in 27 Finanzierungsrunden war 2021 unser bisheriges Rekordjahr, und 2022 liegen wir aktuell bereits über den Vorjahreszahlen”, erklärt Johannes Ranscht.



Parallel zum Finanzierungsvolumen und der Anzahl der Mitarbeiter wuchs auch das Produktportfolio der OneCrowd um neue Investment- und Finanzierungsmodelle in den Bereichen Vermögensanlagen und Wertpapiere. „Wir wollen für jede Unternehmensphase das richtige Produkt anbieten”, so Ranscht. Bekannte Unternehmen wie Veganz, erdbär (Freche Freunde), JobRad und koawach haben sich bereits über die Plattformen der OneCrowd finanziert. Und auch die Investoren konnten sich in den vergangenen zehn Jahren immer wieder über hohe Renditen freuen. Dies belegt auch der Seedmatch Fundingindex. Laut einer gemeinsam mit der Universität Oldenburg entwickelten Berechnungsmethode ließ sich mit Crowdinvesting in Startups über die Plattform eine historische Rendite von 16 Prozent p. a. erzielen – eine Performance, die den Vergleich mit anderen beliebten Assetklassen wie Aktien oder ETFs nicht scheuen muss.



Über die OneCrowd:

Die OneCrowd-Gruppe ist das Unternehmen hinter der Online-Plattform Seedmatch, die 2011 als erste Plattform für Unternehmens-Crowdinvesting in Deutschland gegründet wurde. Zur Gruppe gehören auch die Plattformen Econeers für Crowdinvesting in nachhaltige Projekte und Mezzany für Immobilien-Crowdinvesting. Bisher wurden über die Plattformen schon mehr als 220 Finanzierungsrunden realisiert. Bereits 19 crowdfinanzierten Unternehmen gelang ein Exit. Die OneCrowd mit Sitz in Dresden beschäftigt mehr als 20 Mitarbeiter und wird von Johannes Ranscht und Marc Speidel geleitet.



