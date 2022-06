DAX: Noch immer Doppelhoch-Gefahr

Der Deutsche Aktienindex DAX etablierte am Freitag im Bereich seiner Vorgängerhochs ein Doppeltop, damit droht das Barometer für die nächsten Wochen in eine Abwärtsspirale gezogen zu werden, noch wurde dieses spezielle Konstrukt allerdings nicht aktiviert. Sollten nicht schleunigst Bullen wieder Gas geben, müsste man sich durchaus auf ein derartiges Szenario einstellen.

Handfeste Short-Signal ergeben sich aus technischer Sicht unterhalb der Kursmarke von 14.325 Punkten, in diesem Fall würden Abschläge auf 14.199 Punkte drohen, ein weiteres Ziel könnte sogar um 14.000 Punkten für den DAX liegen.

Schaffen es Bullen das Bild zu ihren Gunsten zu drehen, bestünde oberhalb des Doppelhochs bei 14.590 Punkten eine zweite Rallyechance mit Zielen an der einstigen Handelsspanne aus Anfang dieses Jahres. Die Kursmarke von 14.818 Punkten wäre in diesem Szenario zu nennen.

Obwohl heute Pfingsten ist und unter anderem Skandinavien, Österreich, die Schweiz und Frankreich nicht handeln, findet in Deutschland ein regulärer XETRA-Handel statt. Entsprechend kurz fällt auch die Liste mit den Wirtschaftsdaten aus, in der Nacht zum Montag hat China Zahlen zum Caixin-Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor per Mai vorgestellt.