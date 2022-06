DAX: Chance vertan…

Die letzten drei Handelstage der abgelaufenen Handelswoche waren tiefrot und brachten den Deutschen Aktienindex DAX erheblich unter Druck. Der Schlussstand vom Freitag zeigt sogar einen Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend, die Verlustrisiken sind dadurch enorm gestiegen.

Kurzfristig könnte sich zu Beginn dieser Handelswoche durchaus eine kleine Gegenbewegung zur Oberseite ausbreiten, am ersten Widerstandsniveau von 13.870 Punkten könnte die Erholung allerdings schon wieder enden und neuerliche Verluste auslösen. Kurzfristig sind auf Sicht der nächsten Tage weitere Abwärtsrisiken in den Bereich von 13.380 Punkten aufgekommen.

Ein bullisches Szenario lässt sich unter diesen Umständen nicht mehr für den DAX skizzieren, erst oberhalb von mindestens 14.590 Punkten könnte die einstige Handelsspanne um 14.818 Punkten einem Test unterzogen werden. Von diesem Szenario hat sich das heimische Leitbarometer aber weit entfernt.

Ein Hinweis vorweg, in Australien wird heute aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Dafür hat aber Japan erste Zahlen zum BSI-Manufacturing Index für das laufende Quartal in der Nacht zum Montag veröffentlicht, um 8:00 Uhr stehen Deutschlands Insolvenzen aus dem ersten Quartal und der Trendindikator für den Monat Mai auf der Agenda. Um 10:00 Uhr meldet Italien seine Arbeitslosenquote aus Q1, zur Mittagsstunde wird der OECD-Frühindikator per April erwartet.