Euro STOXX 50: Jahrestiefs im Fokus

Der europäische Leitindex Euro STOXX 50 legt nach der gestrigen Zinserhöhung in den USA weiterhin eklatante Schwächen auf, nachdem das Barometer zuvor in seinen diesjährigen Abwärtstrend zurückgefallen war. Aktuell steuert das Barometer seine Jahrestiefs aus Anfang März an, wo sich die nächste Richtungsentscheidung ergeben wird.

Aus dem Stand heraus sind weitere Verluste stark anzunehmen, zunächst auf 3.427 Punkte, darunter schließlich auf die Jahrestiefs bei 3.387 Zählern. Gelingt es dort eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen, könnten die Sommerhochs aus 2020 durchaus für eine Gegenbewegung sorgen. Wenn nicht, müssten weitere Abschläge auf 3.138 Punkte zwingend einkalkuliert werden.

Kurzfristiges Erholungspotenzial ist aufgrund der zuletzt hinzugekommenen Widerstände relativ begrenzt, Zugewinne auf 3.526 Punkte und darüber an 3.600 Punkte wären durchaus realisierbar, ein Folgeanstieg wird allerdings extrem schwierig werden.