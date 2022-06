DAX: Volatil um 13.000 Punkten

Der Donnerstagshandel zeigt sich äußerst schwankungsfreudig, in der ersten Tageshälfte notierte der DAX noch unterhalb von 13.000 Punkten, konnte sich kurzzeitig aber zur Oberseite absetzen. In der zweiten Tageshälfte hat das Barometer erneut um diese Unterstützung zu kämpfen. Ein Blick auf den Wochenchart deutet jedoch nichts Gutes an!

Ein genauer Blick legt nämlich den Verlauf des 200-Wochen-Durchschnitts bei derzeit um 13.213 Zählern offen. Sollte es zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb dieser Kursmarke kommen, könnten für die nächsten Tage weitere Verluste anstehen, Hauptaugenmerk liegt weiter auf den aktuellen Jahrestiefs bei 12.438 Punkten.

Noch ist die Woche allerdings nicht rum, Bullen könnten das Ruder noch einmal herumreißen. Wünschenswert wäre hierbei ein Anstieg mindestens über 13.250 Punkte, damit eine Erholungsbewegung zurück an den diesjährigen Abwärtstrend um 13.550 Punkten vollzogen werden kann. Offenbar haben sich Investoren allerdings noch nicht entschieden, in welche Richtung es gehen soll.

Vielleicht können noch folgende Daten für nachhaltige Impulse sorgen, um 15:45 Uhr steht der S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Juni (vorläufig) und den Dienstleistungssektor an. Ab 16:00 Uhr startet eine Anhörung von FED-Chairman Jerome Powell vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses. Hiervon könnten entscheidende Signale für die Märkte ausgehen. Um 16:30 Uhr steht der wöchentliche DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht auf der Agenda, zeitgleich werden die wöchentlichen Rohöllagerbestände der USA durchgegeben. Nachbörslich rückt der jährliche Bankenstresstest der FED ins Rampenlicht.