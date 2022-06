com.on - der Börsenpodcast: Powell, Lagarde und Habeck – alle drei bereiten den Märkten Kopfschmerzen – Exxon, BP, BASF und Bayer unter der Lupe

Bei Aussagen der Notenbanken wird in der aktuellen Zeit ganz genau hingehört. So hielt der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, in dieser Woche Rede eine Rede vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Christin Lagarde, Präsidentin der EZB, hatte in dieser Woche einen ähnlichen Auftritt. Die Chefin der Europäischen Zentralbank war am Montag im Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel zu Gast. Lagarde und Powell traten zwar an unterschiedlichen Tagen auf, aber jedes Mal waren die Märkte danach unter Druck.

Robert Habeck sorgte mit seinen Aussagen auch für Unruhe an den Märkten. Der Bundeswirtschaftsminister hatte am Donnerstagvormittag die zweite Krisenstufe des Notfallplans Gas ausgerufen, was an den Märkten nicht gerade für Freude sorgte. Was bedeutet die zweite Krisenstufe und wie wird sie sich auf die Märkte auswirken?

Ölpreise fallen wieder und Bayer darf nicht vor den Supreme Court ziehen

Die Rezessionsängste greifen an den Märkten wieder stark um sich und sie machen auch nicht vor dem Ölpreis halt. Der ist in den vergangenen Tagen wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Das hat Auswirkungen auf die Aktien der Öl-Multis. Sollten Anleger hier die Gewinne sichern?

Die gleiche Frage stellt sich auch bei Bayer. Die Hoffnung auf ein richtungsweisendes Urteil des höchsten amerikanischen Gerichtshofes ist zerschlagen. Das Supreme Court folgte der Empfehlung der US-Regierung und nahm den Fall nicht an. Sollten Anleger bei der Aktie jetzt das Weite suchen?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

# Jerome Powell: "Eine sanfte Landung der Wirtschaft sei das Ziel, aber ein Herausforderung".

# Christine Lagarde: „Wenn die mittelfristigen Inflationsaussichten bestehen bleiben oder sich verschlechtern, wird bei unserer Septembersitzung eine größere Erhöhung angemessen sein“

# Robert Habeck: "Es liegt eine Störung der Gasversorgung vor, daher ist dieser Schritt erforderlich"

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

# Tesla: Fabriken in Texas und Berlin verbrennen Milliarden von Dollar – Ein Grund zur Sorge?

# Siemens Energy: Neue Kooperation mit Air Liquide ein Game-Changer?

# Hugo Boss: Wird Fraser den Modekonzern komplett übernehmen?

# Bayer: Supreme-Court sagt „No“ – wie geht es jetzt weiter?

# Exxon: Ölpreise fallen wieder – Gewinne bei Ölaktien sichern?

onvista: BASF, BYD, Biontech

comdirect: Equinor, Novo Nordisk und BP

