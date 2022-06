DAX: Inflationsdaten im Fokus

Immer wieder schaffen es sich bullische Marktteilnehmer zu Beginn eines Handelstages durchzusetzen, schlussendlich müssen die sich aber den Bären am Ende geschlagen geben. So auch wieder im gestrigen Handel, als der DAX-Index deutlich fester startete, an seine obere Abwärtstrendkanalbegrenzung anstieg und anschließend die Notierungen wieder in sich zusammen gefallen sind.

Damit geht das Tauziehen um die Unterstützung von rund 13.000 Punkten unverändert weiter, nach wie vor sind die Kursmuster seit Mitte dieses Monats äußerst schwach zu bewerten und könnten schon bald eine regelkonforme Auflösung des symmetrischen Dreiecks hervorbringen.

Abschläge auf 12.614 und darunter 12.438 Punkte müssten in diesem Szenario zwingend einkalkuliert werden. Damit Käufer eine Chance auf einen Anstieg zurück zum 50-Tage-Durchschnitt bei 13.830 Punkten erhalten, müsste mindestens das Niveau von 13.600 Zählern auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden. Ein derartiger Fall deutet sich derzeit allerdings nicht an.

An der Datenfront hat Japan erste Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen aus Mai in der Nacht zum Mittwoch geliefert, dem folgte das Verbrauchervertrauen für den letzten Monat. Deutschlands Schulden der öffentlichen Haushalte aus dem ersten Quartal stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, Spanien zieht um 9:00 Uhr mit Verbraucherpreisen aus Juni (Vorabschätzung) nach. Zahlen zur europaweiten Geldmenge M3 per Mai folgen um 10:00 Uhr, zeitgleich werden die Kredite an den privaten Sektor aus Mai vorgestellt.

Das DIW-Konjunkturbarometer für Deutschland steht um 10:30 Uhr auf der Agenda, eine halbe Stunde später folgen Zahlen zum Dienstleistungs-, Industrie- und Verbrauchervertrauen in der EU per Juni (endgültig). Auch wird eine Einschätzung zur Wirtschaftsstimmung in der EWU für diesem Monat veröffentlicht. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, Deutschlands Verbraucherpreise per Juni stehen um 14:00 Uhr an.