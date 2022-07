DAX: Heftige Ausschläge

Der Deutsche Aktienindex DAX sprang heute merklich an und konnte sich vom Bereich um die Märztiefs und somit vorherigen Jahrestiefs lösen. Allerdings ist derzeit keine größere Aufwärtsdynamik zu erkennen, weshalb die Verlustrisiken weiterhin als hoch einzustufen sind.

Solange allerdings die Märztiefs halten, sind kurzzeitige Kurszuwächse in den Bereich von 12.700 Punkten vorstellbar, ein weiterer Anstieg wird durch die zahlreichen Hürden auf der Oberseite extrem erschwert. Im Erfolgsfall könnte ein Rücklauf an 13.000 Punkte vollzogen werden. Von dort an könnten aber wieder neuerliche Jahrestiefs anstehen.

Diese würden sowieso unterhalb von 12.400 Punkten einsetzen, Abschläge auf 12.193 und darunter 11.600 Punkte kämen in diesem bärischen Szenario nicht überraschend.

Am Nachmittag melden sich überwiegend die USA mit frischen Daten zum S&P-Global-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor per Juni (endgültig) um 15:45 Uhr sowie dem ISM-Einkaufsmanager Index aus dem Dienstleistungssektor um 16:00 Uhr zu Wort.

Zeitgleich werden die JOLTS-Daten (offene Stellen) per Mai vorgestellt, um 20:00 Uhr folgt das mit Spannung erwartete Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung. Eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse stehen noch die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände auf der Agenda.