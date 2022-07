OTS: PTV Planung Transport Verkehr GmbH / PTV Group übernimmt mit Axylog ...

PTV Group übernimmt mit Axylog einen führenden Anbieter für Transport-Monitoring (FOTO) Karlsruhe (ots) - - Axylog-Technologie perfekte Ergänzung für Tourenplanungsprodukte der PTV Group - Cloud-basiertes Tool für Transparenz, Echtzeit-Überwachung und Leistungsanalyse im gesamten Transportprozess - Handel, Speditionen und Transportunternehmen profitieren von einer Lösung für die Planung, Optimierung und Durchführung von Transporten Die PTV Group, weltweiter Markführer für Mobilitäts- und Logistiksoftware übernimmt den italienischen Anbieter für Transport-Monitoring, Axylog. Mit dieser Transaktion erweitert die PTV Group ihr bestehendes Logistikportfolio und eröffnet neue Wachstumspotenziale. Kunden profitieren von einer kompletten Lösung für die Tourenplanung und - optimierung in Verbindung mit der Durchführung und Überwachung der Transporte. Die Cloud-basierte, moderne und einfach zu bedienende Visibility-Lösung macht den gesamten Transportprozess transparent und ermöglicht eine Überwachung, Analyse und Kontrolle in Echtzeit. Standort und Status von Sendungen sind jederzeit ersichtlich. Der Groß- und Einzelhandel, Speditionen und Transportunternehmen können Kunden einfach und schnell über die voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) einer Bestellung informieren. Die mobile App für Fahrer digitalisiert zudem den gesamten Abhol- und Zustellungsprozess, einschließlich des elektronischen Zustellungsnachweis (Proof of Delivery). Wie wichtig dies für die Branche ist, zeigt der aktuelle PTV Logistik Trendreport 2022: 78 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass die Digitalisierung eine große oder mittelgroße Herausforderung in ihrer täglichen Arbeit darstellt. Die Technologie von Axylog ist eine ideale Erweiterung für die Tourenplanungssoftware der PTV Group. Der PTV Route Optimiser verteilt Aufträge auf alle Fahrzeuge der Flotte und berechnet effiziente Touren unter Berücksichtigung aller relevanten Vorgaben. "Das Transport-Monitoring-Tool von Axylog ergänzt unser Tourenoptimierungs-Portfolio perfekt. So können wir eine umfassende Lösung für den gesamten Transportplanungs- und Lieferprozess anbieten", sagt Christian U. Haas, CEO der PTV Group. "Transparenz und dynamische Kommunikation mit Kunden gehören heute zu den Schlüsselelementen, um qualitativ hochwertigen Service zu gewährleisten. Gemeinsam mit Axylog, befähigen wir unsere Kunden, ihr Angebot und damit ihre Geschäftsentwicklung zu verbessern." Axylog und die PTV Group verbindet bereits eine langjährige Partnerschaft. Wie gut sich die beiden Unternehmen ergänzen und harmonieren, zeigen zahlreiche gemeinsame Kunden die bereits beide Lösungen, die Software von Axylog sowie den PTV Route Optimiser, im Einsatz haben. Der Zusammenschluss wird zusätzliche Möglichkeiten für Innovationen und datenbasierte Produkte eröffnen. Über Axylog Axylog bietet Cloud-Dienste für die Logistikbranche an. Das Unternehmen entstand aus der Idee der beiden Gründer, Fabrizio Petrini und Giuseppe Zazzetti. Sie führten ihre Erfahrungen in den Bereichen Logistik und Informationstechnologie in einem gemeinsamen Plattformprojekt zur Verbesserung der Prozesse entlang der Logistikkette zusammen. Das ständige Engagement für Forschung und Innovation hat zur Konsolidierung des Unternehmens und zur führenden Position in der Branche beitragen. Über PTV Group Die PTV Group ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen für Verkehrssimulation und -planung, Echtzeit-Verkehrsmanagement sowie Anbieter von Optimierungslösungen für die Transportlogistik. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in den Bereichen Verkehr und Logistik bietet das in Karlsruhe ansässige Unternehmen PTV Softwareprodukte an, die auf selbst entwickelten, proprietären Verkehrsalgorithmen basieren. Diese reichen von der mikro- und makroskopischen Modellierung über die Simulation von Verkehr bis hin zum Echtzeit-Verkehrsmanagement, wovon mehr als 2.500 Städte und Gemeinden profitieren. Darüber hinaus ist PTV einer der führenden Anbieter von Software für die Planung und Optimierung logistischer Prozesse, insbesondere im Bereich der Routenplanung und Tourenoptimierung. Bridgepoint hat im Januar 2022 die Mehrheit an PTV übernommen, um das Wachstumstempo des Unternehmens gemeinsam mit der Porsche SE, die weiterhin eine Minderheitsbeteiligung an PTV hält, zu beschleunigen. Pressekontakt: PTV Group Stefanie Schmidt, Lead PR & Communications Tel.: +49-721-9651-7451, mailto:stefanie.schmidt@ptvgroup.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162798/5266189 OTS: PTV Planung Transport Verkehr GmbH