DAX auf Richtungssuche

Gleich drei einschneidende Ereignisse dominierten den Donnerstagshandel, zum einen der EZB-Leitzinsentscheid mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte, die Fortsetzung der Gaslieferungen aus Russland - wenn auch nur maximal 40 Prozent der ursprünglichen Kapazität und die Auflösung des italienischen Parlamentes. Ergo befand sich der Deutsche Aktienindex DAX intraday auf Richtungssuche.

Angesichts dieser zahlreichen Unsicherheitsfaktoren dürfte die Volatilität weiter hoch bleiben, für einen Folgeanstieg des heimischen Leitbarometers zumindest in den Bereich um 13.600 Punkten muss erst der EMA 50 geknackt werden. Nur in diesem Szenario könnte im Anschluss weiteres Kurspotenzial an 14.000 und 14.226 Punkte freigesetzt werden.

Unter der Annahme einer inversen SKS-Formation wären im Zuge eines Pullbacks Abschläge auf 12.900 Punkte unproblematisch, erst darunter dürfte der DAX wieder zurück zu seinen Jahrestiefs bei 12.390 Punkten talwärts tendieren.

An der Datenfront hat Japan erste Zahlen zu Verbraucherpreisen (Kernrate) per Juni sowie den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Juli (vorläufig) in der Nacht zum Freitag vorgelegt. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Frankreich, Deutschland und die EWU mit ihren vorläufigen Einkaufsmanagerindizes nach.