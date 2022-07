Pressestimme: 'Volksstimme' zu den Gewinnen von Shell & Co.

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu den Gewinnen von Shell & Co.:

"Wer bislang Zweifel daran hatte, dass sich die Mineralölgesellschaften an der Energiekrise gesundstoßen, dürfte durch die jetzt veröffentlichten Quartalsberichte eines Besseren belehrt werden. Shell hat seine Gewinne in der Zeit des Ukraine-Krieges verfünffacht. Die Versuche der vergangenen Monate, dem an den Tankstellen erzwungenen Geldüberfluss in die Kassen der Konzerne kartellrechtlich beizukommen, sind ins Leere gelaufen. Die Zeit ist reif, dieser Entwicklung mit einer Übergewinnsteuer zu begegnen. Die lange auf dem Tisch liegenden Vorschläge von Linken und SPD sind richtig. Denn ob die Gas-Umlage Haushalte tatsächlich "nur" um einige hundert Euro oder doch im vierstelligen Bereich belasten wird, weiß vermutlich nur Putin, der am Gashahn dreht. Es wäre im hohen Maße ungerecht, die von den Sanktionen gegen Russland hervorgerufenen Mehrkosten dem Bürger überzuhelfen, während die Energiekonzerne die Milliarden bunkern, die der Krieg ihnen - ohne eigenes Zutun - beschert."/yyzz/DP/he