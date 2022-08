DGAP-News: Stadt Wetzlar mietet langfristig bei Coreo

DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag

Stadt Wetzlar mietet langfristig bei Coreo



03.08.2022 / 08:00

Stadt Wetzlar mietet langfristig bei Coreo Frankfurt am Main – 3. August 2022 – Die Coreo AG (WKN: A0B9VV) hat mit der Stadt Wetzlar einen Mietvertrag über rund 2.200 m² im Karl-Kellner-Ring 35 in Wetzlar abgeschlossen. Die Stadt Wetzlar wird dort im ersten Quartal 2023 ihr Jugend- und Sozialamt unterbringen. Der Mietvertrag läuft zunächst über 10 Jahre mit Verlängerungsoptionen für den Mieter. Vor dem Einzug wird Coreo die Fläche nach den Wünschen der Stadt Wetzlar umfassend renovieren. Das im Jahr 1958 errichtete Gebäude im Karl-Kellner-Ring umfasst insgesamt 3.624 m² Mietfläche und ist mit dem Einzug der Stadt Wetzlar voll vermietet. Es liegt verkehrsgünstig am Rande der Innenstadt, verfügt über 24 Parkplätze und ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Über die Coreo AG Die Coreo AG (WKN: A0B9VV) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen vor allem in Wohnimmobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial oder bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios.

Kontakt:

Coreo AG

Andrea Glaab

Investor Relations

Bleichstraße 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

