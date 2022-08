IRW-News: Modern Plant Based Foods Inc.: Kitskitchen steigert Quartalsumsatz gegenüber dem Vorjahr

IRW-PRESS: Modern Plant Based Foods Inc.: Kitskitchen steigert Quartalsumsatz gegenüber dem Vorjahr

Vancouver, BC, 5. August 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) (Modern Plant Based Foods) oder (das Unternehmen), ein preisgekröntes Unternehmen für pflanzenbasierte Lebensmittel, freut sich bekannt zu geben, dass kitskitchen Health Foods Inc. (kitskitchen), ein Portfoliounternehmen von Modern Plant-Based Foods, seinen Umsatz im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr steigern konnte. kitskitchen hat erfolgreich zusätzliche Produkte zu seinem Portfolioangebot entwickelt und eingeführt und gleichzeitig seine Produktionskapazität erhöht. Infolgedessen ist der Quartalsumsatz im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 % gestiegen.

kitskitchen hat einen aggressiven Expansionsplan über seine Vertriebskanäle gestartet und baut weiterhin starke Beziehungen in ganz Kanada mithilfe von Distributoren und Direktverkäufen auf. kitskitchen hat mit einigen der führenden Lebensmittelspezialisten Westkanadas zusammengearbeitet und es aufgrund der starken Nachfrage nach seinen Produkten geschafft, die beliebteste Suppenmarke Westkanadas zu werden. kitskitchen verfügt über ein umfangreiches Netzwerk und starke Beziehungen zu Lebensmitteleinkäufern, von denen kitskitchen in Bezug aus seine veganen Käsesorten profitieren kann. Durch die Aufnahme des kitscheeze-Portfolios in sein Angebot konnte das Unternehmen den Umsatz bei bestehenden Einzelhändlern steigern und gleichzeitig Eingang in neue Geschäfte finden. Die Einzelhandelseinkäufer suchen weiterhin nach zuverlässigen Lebensmittellieferanten, da die Nachfrage nach gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln weiterwächst.

Die vierteljährliche Umsatzsteigerung ist ein Indikator für die erheblichen Auswirkungen auf den Jahresumsatz von kitskitchen, da es der Suppenmarke gelungen ist, den Umsatz während des umsatzschwächsten Quartals zu steigern, erklärt Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant-Based Foods Inc. kitskitchen konzentrierte sich zuvor hauptsächlich auf das Suppensegment, das in den Herbst- und Wintermonaten stärker nachgefragt wird. Seit der Hinzunahme der veganen Käsesorten und der verbesserten Vertriebsreichweite, verzeichnen sie weiterhin Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Vorjahresberichten. Wir setzen unsere Innovationstätigkeit in der Lebensmittelindustrie bei allen Marken von Modern Foods fort. Wir freuen uns, dieses Ergebnis in einer Zeit beispielloser wirtschaftlicher Herausforderungen innerhalb der Branche melden zu können.

Western Grocer berichtet: Da die Verbraucher zunehmend an nachhaltigen, ethischen und umweltverträglichen Lebensmittelpraktiken interessiert sind, wird für das Jahr 2022 ein gesteigertes Ernährungsbewusstsein prognostiziert. Und in der Tat sagen schätzungsweise 71 % der Kanadier, dass es für sie wichtig ist, zu wissen, woher ihre Lebensmittel kommen, wobei vier von fünf Verbrauchern im Jahr 2021 mehr für frische Produkte und Milch-Ersatzstoffe ausgegeben haben. Das Unternehmen ist strategisch gut positioniert, um auf eine steigende Nachfrage und einen vermehrten Verbrauch von Better-for-You-Produkten reagieren zu können.

Wir haben kontinuierlich daran gearbeitet, unseren Umsatz in den Sommermonaten zu verbessern, da es unser Ziel ist, unsere Produkte ganzjährig in den kanadischen Haushalten zu verankern. Da wir weiterhin mit großen Einzelhändlern zusammenarbeiten, rechnen wir mit erheblichen Umsatzsteigerungen, da wir die Nachfrage mit unserer neuen Produktionsstätte bedienen können, sagte Joni Berg, Mitbegründer und CEO von kitskitchen. Wie bereits erwähnt, hat kitskitchen im Hinblick auf Großhändler und Verkaufsprognosen für das nächste Quartal seine Produktionskapazität für Suppen und Käsesorten auf pflanzlicher Basis deutlich erhöht.

In der Produktionsstätte stellen Mitarbeiter der Canadian Food Inspection Agency (CFIA) vor Ort die Einhaltung höchster Qualitätsstandards sicher. Die Großanlage ermöglicht kitskitchen, mit größeren Lebensmitteleinzelhandelsketten wie Loblaws Inc., einer Tochtergesellschaft von Loblaw Companies Limited, einer kanadischen Supermarktkette mit Filialen in ganz Kanada, zusammenzuarbeiten, die Kanadas größter Lebensmittelhändler ist.

Über Modern Plant-Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das ein Portfolio pflanzlicher Produkte anbietet, unter anderem Fleisch und milchfreie Alternativen, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada erhältlich, unter anderem in unserer eigenen Modern Wellness Bar in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für pflanzliche Ernährung und verstehen die Bedeutung der Bereitstellung nährstoffreicher und nachhaltiger Alternativen für die Konsumenten, ohne Einbußen beim Geschmack hinzunehmen. Wir möchten, dass die Menschen beim Essen ein gutes Gefühl haben; daher wählen wir ganz bewusst Zutaten, die frei von Soja, Gluten, Nüssen und genetisch veränderten Organismen sind. Unser Ziel ist es, eine Veränderung bei der Produktion und dem Konsum von Lebensmitteln herbeizuführen, was den Menschen, den Tieren und der Umwelt zugutekommt. Dafür setzen wir natürliche pflanzliche Zutaten ein.

MODERN PLANT BASED FOODS INC.

700 W Georgia St #2500,

VANCOUVER, BC V7Y 1B3

