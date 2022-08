Telsa: Aktionäre stimmen Aktiensplit zu

Die Aktionäre des E-Auto-Bauers haben auf der Hauptversammlung am letzten Donnerstag (4. August 2022) dem Vorstand das Recht gegeben, innerhalb der nächsten zwei Jahre einen Split der bestehenden Aktien von 1:3 vorzunehmen. Tesla hat bereits bekannt gegeben, diese Möglichkeit anzunehmen und den Split am 25. August durchzuführen.

Dabei ist ein Split nichts Neues: Vor zwei Jahren wurde schon einmal ein Split durchgeführt, damals im Verhältnis 1:5.

Tesla folgt Amazon und Alphabet

Damit geht Tesla denselben Schritt, wie ihn bereits Amazon und der Google-Mutterkonzern Alphabet gegangen sind. Der Zweck dahinter ist klar: Alle drei Konzerne wollen weiterhin für Kleinanleger interessant sein. Derzeit kostet eine Tesla-Aktie knapp 870 Euro (Stand: 08.08.2022). Dieser Preis schreckt viele Kleinanleger ab.

Mit einem Split werden die Aktien optisch preiswerter. An der Marktkapitalisierung ändert das freilich nichts und auch bereits bestehende Anleger haben keine Verluste, denn deren Aktien werden auch gesplittet. Wer 100 Tesla-Aktien im Depot hat, hat am 25. August 300. Am Gesamtwert ändert das nichts, denn das Kapital verteilt sich nur auf mehrere Aktien.

Viele Firmen rechnen mit einem Kurssprung nach einem Split, weil vermehrt Kleinanleger zugreifen, die vorher vom hohen Aktienkurs abgeschreckt wurden. So hat Amazon am 6. Juni 2022 seine Aktien im Verhältnis von 1:20 gesplittet und gab ihnen damit einen neuen Schwung. Am ersten Tag nach dem Split stieg die Aktie um 4 Euro auf 118 Euro. Heute liegt sie bei 139 Euro (Stand: 08.08.2022).