Palladium: Wichtige Schaltmarken im Fokus

Nach den Kurskapriolen im Palladium-Future zu Beginn dieses Jahres ausgehend von einem Niveau um 1.1.528 US-Dollar und einem anschließenden Anstieg auf 3.410 US-Dollar bis Anfang März setzte eine nicht unerwartete Konsolidierung ein und drückte die Preise wieder auf ein gesundes Niveau 1.800 US-Dollar abwärts. Nach einer mehrmonatigen Stabilisierungsphase zeichnete sich bereits in den letzten Wochen ein Boden ab, der mit einem weiteren Kurssprung über ein Niveau von 2.240 US-Dollar abgeschlossen werden dürfte und damit die Weichenstellung für eine mittelfristige Rallye legen könnte.

Wochenschlusskurs entscheidend

Konkret heißt das Folgendes: sollte sich der Palladium-Future nachhaltig oberhalb von 2.240 US-Dollar etablieren, steigen die Chancen auf einen raschen Anstieg zunächst an 2.314 und darüber den Bereich von 2.400 US-Dollar merklich an. Nach einem anschließenden Pullback dürften dann die Marken zwischen 2.486 und 2.520 US-Dollar in den Fokus rücken. Aufgrund der Ausdehnung dieser Trendwende, sollten Investoren auf jeden Fall Zeit mitbringen. Abschläge unter den 50-Tage-Durchschnitt um 2.000 US-Dollar würden das Chartbild sukzessive eintrüben.