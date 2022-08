Deutsche Telekom Long: 52-Prozent-Chance!

Heute ab 7:00 gibt das Management der Deutschen Telekom die Zahlen zum zweiten Quartal 2022 bekannt. Schon bei den Zahlen zum Q1 wurde die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 angehoben: So plant das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA AL von mehr als 36,6 Milliarden Euro und einen Free Cashflow AL von mehr als 10 Milliarden Euro ein. Die US-Bank JP Morgan hat die Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26,50 Euro gesetzt. Die Geschäftsentwicklung in Europa hat sich zuletzt deutlich stabilisiert. Sowohl der Heimatmarkt als auch fast alle Einheiten sind wieder auf Kurs. Positiv kann zudem der kürzlich abgeschlossene lukrative Teilverkauf der Funkturmsparte gesehen werden.

.

Zum Chart

.

Auch der Chart korrespondiert mit der positiven Nachrichtenlage und der Einschränkung, dass die 26,50 Euro noch nicht erreicht worden sind. Der Kursabschwung aufgrund des beginnenden Ukrainekrieges bildete sein partielles Tief am 7. März bei 14,47 Euro aus. Der Rebound lief ausgehend vom Tief am 7. März in Form eines Aufwärtstrends bis zum Kernwiderstand bei rund 19,24 Euro am 2. Juni 2022. Dieses Kursniveau wurde noch einmal zwischen 4. und 14. Juli angetestet aber nicht nachhaltig überschritten. Aufgrund der Einordnung der Deutschen Telekom als eher defensiv, konnte der Kurs die Benchmark DAX ab 7. März 2022 um rund 26 Prozent übertreffen. Aktuell ist der Kurs wieder in Richtung partielles Hoch bei 19,24 Euro unterwegs und sollte es zeitnah testen. Die Wahrscheinlichkeit einer Überwindung des Kernwiderstand steigt, je öfters dieser getestet wird.