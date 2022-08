DGAP-News: Mynaric für die nächste Phase des DARPA-Programms ausgewählt

DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Vertrag

Mynaric für die nächste Phase des DARPA-Programms ausgewählt



10.08.2022 / 16:24 CET/CEST

Ziel der Phase 1 ist die Entwicklung eines Benchtop-Modells der nächsten Generation optischer Kommunikationsterminals für den erweiterten Weltraumbereich LOS ANGELES, 10. August 2022 - Mynaric wurde als wichtiger Entwicklungspartner ausgewählt, um im Rahmen von Phase 1 des Space-based Adaptive Communications Node (Space-BACN) Programms der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ein Benchtop-Modell eines optischen Kommunikationsterminals der nächsten Generation zu entwickeln. Das Space-BACN-Programm der DARPA sieht ein kostengünstiges, skalierbares optisches Kommunikationsterminal vor, das für verschiedene optische Inter-Satelliten-Verbindungsstandards rekonfiguriert werden kann und eine nahtlose Kommunikation zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Satelliten ermöglicht. Die Ankündigung folgt auf die Auswahl von Mynaric zur Teilnahme an der Phase 0 des Space-BACN-Programms Ende letzten Jahres und steht für den anhaltenden Erfolg von Mynaric bei Kunden der US-Regierung, die eine treibende Kraft für den Einsatz weltraumgestützter, optischer Kommunikationsmöglichkeiten sind. "Unser langjähriges Ziel, skalierbare, kosteneffiziente und industrialisierte optische Kommunikationsterminals zu entwickeln und zu produzieren, stimmt gut mit den Zielen des Space-BACN-Programms der DARPA überein", sagte Joachim Horwath, CTO von Mynaric. "Die Bereitstellung einer anpassungsfähigen Lösung, die unabhängig von einem implementierten Laserkommunikationsstandard und ohne Kompromisse bei der Leistung und Kosteneffizienz mit jedem anderen Terminal zusammenarbeiten kann, ist eine wichtige technische Herausforderung. Das ist eine Aufgabe, die wir gerne für die DARPA in Angriff nehmen und die wir als entscheidend für die Entwicklung zukünftiger Produkte betrachten." Die 14-monatige Phase 1 des Space-BACN-Programms folgt auf die 15-wöchige Phase 0, die sich auf die Entwicklung des architektonischen Designs des Terminals konzentrierte. Außerdem geht sie der 20-monatigen Phase 2 voraus, in der eine Prototypversion des künftigen Produkts gebaut werden soll. "Die Laserkommunikation wird weiterhin als zukünftige Rückgrat und als Äquivalent zur Glasfaser für weltraumgestützte Kommunikationsnetze gesehen", so Tina Ghataore, CCO von Mynaric. "Um den vollen Nutzen dieser Netze auszuschöpfen, ist eine nahtlose Integration und Interoperabilität zwischen den optischen Kommunikationsarchitekturen von staatlichen und kommerziellen Kunden erforderlich. Wir fühlen uns geehrt, dass wir für die DARPA weiterhin unseren Anteil zu diesen Bemühungen beitragen können." Mynaric treibt die Branche mit einer aggressiven Produktentwicklungs- und Engineering-Roadmap mit industrialisierten Produkten voran, die Größe, Gewicht, Stromverbrauch und Kosten ohne Leistungseinbußen reduzieren. Das optische Kommunikationsterminal CONDOR Mk3 bietet bereits konfigurierbare Datenraten zwischen 100 Mbit/s und 100 Gbit/s, die je nach Mission höhere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen und unter anderem die Kompatibilität mit dem Interoperabilitätsstandard der Space Development Agency gewährleisten. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0Y) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

