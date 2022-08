Medien: BVB muss in Freiburg doch auf Adeyemi verzichten

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss im Auswärtsspiel beim SC Freiburg übereinstimmenden Medienberichten zufolge doch auf Neuzugang Karim Adeyemi verzichten. Der 20 Jahre alte Fußball-Nationalspieler steht nicht im Kader des Bundesligisten für die Partie des zweiten Spieltags am Freitag (20.30 Uhr/DAZN), wie Sport1 und der "Kicker" am Donnerstagabend berichteten. Der Offensivspieler war am vergangenen Wochenende beim 1:0 zum Ligastart gegen Bayer Leverkusen angeschlagen frühzeitig ausgewechselt worden.

BVB-Trainer Edin Terzic hatte am Mittwoch noch erklärt, bis auf den verletzten Niklas Süle und den schwer erkrankten Sébastien Haller seien alle Dortmunder Profis im Training. Nach Informationen von Sport1 musste Adeyemi nach einem Härtetest am Donnerstag aber doch für die Partie passen. Auch der Einsatz von Neuzugang Salih Özcan, der bislang verletzt gefehlt hatte, ist demnach offen.

Der wegen eines Hodentumors operierte Haller wird dem BVB monatelang fehlen. Süle hatte das Spiel gegen Leverkusen verpasst, da er sich im DFB-Pokal eine Woche zuvor eine Muskelverletzung zugezogen hatte./mms/DP/he