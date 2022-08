AirBnB: Zurück in Gewinnzone

Auf Sicht der nächsten Tage wäre durchaus noch eine weitere Aufwärtsbewegung drin, maximal jedoch in den Bereich um 134,37 US-Dollar. Genau dort verläuft nämlich eine äußerst starke Widerstandszone aus dem Frühjahr dieses Jahres und dürfte für Rücksetzer sorgen. Diese hätten dann Platz bis auf 122,80 US-Dollar, darunter sogar in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 113,34 US-Dollar. Genau dieses Niveau würde sich im Übrigen aus technischer Sicht bestens für einen Long-Einstieg anbieten, übergeordnete Ziele lassen sich um 146,00 und darüber um 158,52 US-Dollar für die AirBnB-Aktie ableiten.

Natürlich hat sich seit Vorlage der Quartalszahlen die Aktie in gewisser Weise positiv entwickelt und konnte zeitweise über die Verlaufshochs aus Juni von 123,91 US-Dollar zulegen. Mit einem Folgeanstieg tut sich das Papier derzeit allerdings etwas schwer, nichtsdestotrotz lassen sich derzeit noch keine Umkehrmuster erkennen. Übergeordnet wird das Papier weiterhin auf der Long-Seite gesehen, auch wenn zwischenzeitliche Konsolidierungen anstehen dürften.

Fazit:

Potenzielle Ziele für die AirBnB-Aktie sind um den EMA 50 bei 113,32 US-Dollar und darunter um 110,00 US-Dollar angesiedelt. Erst sollte sich an dieser Stelle ein anschließender Boden abzeichnen und könnte dann für einen Long-Einstieg beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD6XBM ausgestattet mit einem Hebel von 5,5 herhalten. Anschließende Kursgewinne an 146,00 und womöglich noch 158,52 US-Dollar würden dann im Rahmen einer übergeordneten 1-2-3-Erholung in den Fokus geraten. Vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 164 Prozent, rechnerische Ziele für den Schein lägen entsprechend der Zielmarken dann bei 4,57 und 5,80 Euro.