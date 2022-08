DEUTSCHE TELEKOM - Auszeit für die Bären?

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 18,896 € (XETRA)

Bei der Aktie der Deutschen Telekom hatte sich ab Anfang Juni nach dem Erreichen des Kurszielgebiets um 19,20 EUR eine dreiecksförmige Konsolidierung entwickelt. Ausgehend von der Unterstützung bei 17,75 EUR konnte der Wert ab Ende Juli wieder in Richtung der Oberseite der Formation steigen, stoppte den Anstieg jedoch wie erwartet kurz vor der Hürde bei 19,30 EUR.

Die anschließende Korrektur wurde am Freitag letzter Woche jedoch wieder gekontert und von einer neuen Kaufwelle abgelöst. Damit befindet sich die Aktie der Deutschen Telekom wieder kurz vor einer wichtigen Richtungsentscheidung: Denn die in der letzten Analyse erläuterte Gefahr einer Topbildung im Bereich von 19,30 EUR ist weiterhin nicht vom Tisch. Dennoch müsste die Aktie jetzt schon deutlich unter 18,44 EUR fallen, um ein solches bärisches Signal zu erzeugen und wieder in Richtung 17,75 EUR einzubrechen.

Käuferseite weiter im Vorteil

Steigen die Anteilen der Deutschen Telekom dagegen diesmal über 19,37 EUR an, wäre ein Kaufsignal aktiv und mit einer Rally bis 20,00 und später 20,46 EUR zu rechnen. Mittelfristig könnte die Aktie dann sogar die 21,00-EUR-Marke überwinden. Der Startschuss für den nächsten Ausbruchsversuch auf der Oberseite würde bei einem Anstieg über 18,91 EUR fallen.

Charttechnisches Fazit: Aus der Konsolidierung der letzten Tage heraus könnte die Aktie der Deutschen Telekom jetzt bis an die zentralen Widerstandszone von 19,20 bis 19,37 EUR steigen. Darüber wäre ein mittelfristiges Kaufsignal aktiv und der Weg bis 20,00 und 20,46 EUR frei.

Deutsche Telekom Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)