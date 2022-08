Shop Apotheke: Aktie verliert nach Rückschlag für E-Rezept

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hat die Aktie der Shop Apotheke auf Talfahrt geschickt. Der Grund: Der Widerruf der E-Rezepte im nördlichsten Bundesland.

Das E-Rezept sollte in Westfalen-Lippe und in Schleswig-Holstein am 1. September getestet werden, um dann nach und nach in ganz Deutschland eingeführt zu werden.

Allerdings verwies die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein auf datenschutzrechtliche Bedenken, da sensible Patientendaten nicht durch QR-Codes übermittelt werden dürfen.

"Einerseits kann dies die E-Rezept-Einführung weiter verzögern. Andererseits könnte es den politischen Druck erhöhen, eine pragmatischere Lösung zu ermöglichen", kommentierte Analyst Otto Sieber von der Barclays-Bank.

Zumindest ist das Umfeld für Versandapotheken nicht besser geworden. Shop Apotheke hat, genau wie der Schweizer Mitbewerber Zur Rose, große Hoffnungen auf die Zulassung des E-Rezepts in Deutschland gesetzt. Seit seinem Börsengang hat die Shop Apotheke ausschließlich rote Zahlen geschrieben.

(mit Material von dpa-AFX)