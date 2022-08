DEUTSCHE TELEKOM- Vorbereitung auf den großen Knall

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 18,892 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit rund 20 Jahren in einer volatilen Seitwärtsbewegung. In dieser Seitwärtsbewegung gab es immer wieder Phasen, in der die Aktie über Monate und sogar Jahre anzog, aber auch ebenso lange Abwärtsphasen.

Im August 2021 kletterte die Aktie auf ein Hoch bei 18,91 EUR und damit knapp über die minimal steigende obere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung. Dieser Ausbruchsversuch wurde aber abverkauft.

Ende Mai 2022 erreichte der Wert wieder die obere Begrenzung der großen Seitwärtsbewegung. Seitdem hat sich eine enge Range zwischen 19,30 EUR und 17,78 EUR etabliert. Aktuell notiert der Wert im oberen Drittel dieser Range.

Dynamische Bewegung deutet sich an

Eine solche enge Range zwischen 19,30 EUR und 17,78 EUR ist für die Aktie der Deutschen Telekom nichts Ungewöhnliches. Aber nach Ausbruch aus solchen Zonen gab es meist sehr dynamische Trendbewegungen. Auch in diesem Fall ist damit zu rechnen. Das sagt allerdings nichts darüber aus, wann der Ausbruch und in welche Richtung der Ausbruch erfolgt. Je länger die Aktie aber noch in dieser Range notiert, umso dynamischer dürfte die nächste Trendbewegung werden.

Gelingt der Aktie der Deutschen Telekom ein Ausbruch über 19,30 EUR, dann käme es zu einem größeren Kaufsignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 20,84 EUR, 23,05 EUR und 28,71 EUR ansteigen. Langfristig könnten sogar Kurse um 50 EUR in Sichtweite geraten.

Sollte die Aktie aber unter 17,76 EUR abfallen, wäre wieder ein Ausbruchsversuch gescheitert. In diesem Fall wäre zunächst mit Abgaben in Richtung 16,71 EUR und 15,57 EUR zu rechnen. Aber das wären wahrscheinlich nur erste Ziele.

Fazit: Noch ist in der Aktie der Deutschen Telekom Geduld gefragt. Sie sollte aber auf der Watchlist sein, denn die nächste Bewegung könnte für Trader sehr interessant werden.

Zusätzlich lesenswert:

AIXTRON - Kann man die Trendumkehr noch abwenden?

BILFINGER - Das sollte man sich anschauen

NASDAQ 100 - Auf Erholungskurs

Deutsche Telekom AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)