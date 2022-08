DAX: Positiv gestartet

Ungeachtet der widrigen Umstände gelang es dem DAX-Index sich in der zweiten Wochenhälfte zu stabilisieren und eine kurzzeitige Seitwärtsspanne einzuschlagen. Der Fokus liegt heute ganz klar auf der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell nach dem Notenbank-Symposium am Nachmittag.

Die GfK prognostiziert für das Konsumklima für September einen Stand von minus 36,5 Punkten und damit 5,6 Zähler weniger als im August (revidiert minus 30,9). Daher bleiben auch die Rückfallrisiken kurzzeitig weiterhin als hoch zu bewerten, weitere Verluste könnten das heimische Leitbarometer noch belasten und in den Bereich von 12.950 Punkten abwärts drücken. Spätestens an dieser Stelle muss ein Turnaround zur Oberseite gelingen, anderenfalls würde das Barometer Gefahr laufen, auf seine Jahrestiefs durchgereicht zu werden.

Ein kurzfristig bullisches Szenario ergibt sich dagegen erst oberhalb von 14.000 Zählern, in diesem Fall könnten Zugewinne an 14.226 Punkte folgen. Eine solche Hoffnung dürfte allerdings erst nach Bekanntgabe der weiteren US-Geldpolitik entstehen.

Bei den Wirtschaftsdaten geht es am späten Nachmittag gemächlicher zu, ab 16:00 Uhr findet zum einen die Rede von Fed-Chef Jerome Powell statt, zum anderen werden Wirtschaftszahlen zum Konsumklima der Uni Michigan per August (endgültig) durchgegeben. Die letzte planmäßige Nachricht folgt schließlich um 21:30 Uhr mit dem wöchentlichen Commitments of Traders (COT) Report.